Los hermanos tiktokers del momento son Valentino y Yomar, quienes con sus peculiares frases "Oye, ¿qué tienes?" o "Tumba la fiesta" han conquistado las redes sociales y son los más populares en la actualidad. Debido a esa fama que han ido ganando, ‘Esto es Guerra’ los invitó a participar, y debutaron en el reality de América Televisión en la edición del miércoles 2 de octubre.

Pese a su debut y a estar rodeado de modelos e influencers con vasta experiencia, Valentino no se amilanó y tuvo una fuerte discusión con Rosángela Espinoza, humillándola con duros calificativos como “seca” y señalando que sus seguidores no son fantasmas. Sin embargo, muchos seguidores del tiktoker se preguntan en redes sociales si se quedará en el reality

¿Cómo fue el debut de Valentino y Yomar en ‘Esto es Guerra’?

Tanto Valentino como Yomar estuvieron en equipos diferentes, pero el protagonismo se lo llevó el primero. Se mostró en buena forma durante las competencias físicas y, cuando tuvo que encarar a alguien, lo hizo. Eso fue lo que ocurrió con Rosángela Espinoza, de quien no aguantó sus quejas en vivo y arremetió: “Esfuérzate, de todo te quejas, seca”, le dijo.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y contraatacó duramente: “Cuando llegues a los 5 millones de seguidores en TikTok, me hablas, ¿ok?”. Esto desató la furia en el influencer de 19 años, quien refutó que cada uno de sus videos supera los 2 millones de visitas y que no compra seguidores, dejando entrever que la ‘chica selfie’ sí lo hace. “Si quieres, te regalo fans”, le aseguró.

El influencer Valentino debutó en 'Esto es Guerra'. Foto: América TV.

Valentino y Yomar continuarán en ‘Esto es Guerra’

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Valentino y Yomar seguirán en el programa ‘Esto es Guerra’ en los próximos días. Sin embargo, los seguidores del reality show han manifestado en redes sociales su deseo de que ambos continúen, ya que muchos aseguran que comenzaron a seguir el programa solo por ellos.

Este apoyo popular podría influir en las decisiones de la producción, que suele estar atenta a las opiniones del público para mantener altos niveles de audiencia y participación​.

¿Quién es realmente el tiktoker Valentino?

Valentino, un joven tiktoker de 19 años originario de Ventanilla, ha logrado un gran reconocimiento en las redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a su popular frase "Tumba la fiesta". Su contenido humorístico y fresco ha conectado de manera efectiva con el público joven, lo que le ha valido una creciente popularidad. Además de TikTok, Valentino ha expandido su presencia a plataformas como YouTube, donde comparte videos entretenidos que resaltan su carisma y sentido del humor, atrayendo a una audiencia cada vez más amplia y leal.

Valentino y su hermano Yomar. Los dos se volvieron muy populares en Tiktok. Foto: Instagram.

El anuncio reciente de su debut en televisión en 'El reventonazo de la chola', 'Mande quien mande' y ‘Esto es Guerra’ marca un paso importante en la carrera mediática de Valentino. Su éxito en TikTok no solo le ha proporcionado mayor visibilidad en redes sociales, sino que también le ha abierto puertas en los medios de comunicación tradicionales, consolidándolo como una figura prometedora en el mundo del entretenimiento digital en Perú.