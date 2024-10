Desde hace tiempo, los rumores sobre un posible vínculo entre Rosángela Espinoza y el futbolista Christian Cueva han captado la atención de los medios. Todo comenzó cuando una fotografía reveladora fue difundida por el programa 'Amor y Fuego', lo que disparó especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Esta imagen generó aún más curiosidad debido a la aparente cercanía que mostraba entre la modelo peruana y el jugador de fútbol Cueva

Sin embargo, en una reciente entrevista, Rosángela decidió abordar estos rumores y, aunque no negó su aprecio por los deportistas, fue contundente al aclarar que su interés no se centra específicamente en los futbolistas. Con un tono serio y sin querer profundizar en detalles sobre su relación con Cueva, la modelo aprovechó la oportunidad para defender su vida privada y dejar claro que no se deja llevar por la carrera de un hombre a la hora de elegir pareja.

Rosángela Espinoza aclara rumores sobre su atracción por futbolistas

Desde que el programa 'Amor y Fuego' difundió una comprometida fotografía donde aparecen Rosángela Espinoza y Christian Cueva aparentemente en una cama, los rumores sobre un posible romance entre ambos no han cesado. La modelo y participante del reality 'Esto es Guerra' ha optado por no abordar abiertamente el tema, pero en una reciente entrevista en el podcast de Giancarlo Cossio, finalmente rompió el silencio. Ante la pregunta directa sobre si siente atracción por futbolistas, Espinoza mostró cierto nerviosismo y aclaró que su interés no está enfocado en la carrera de los hombres.

"Me gusta el hombre que haga deporte", fue su respuesta, subrayando su preferencia por personas activas. Además, negó que tenga un gusto particular por los futbolistas, explicando que no suele dar el primer paso en una relación. "Coqueteo con la mirada y uso mis armas, pero lo hago cuando realmente me gusta y conecto, no con cualquier cucaracho", añadió, distanciándose así de los rumores que la vinculan con el popular futbolista Christian Cueva.

¿Cúal es el vínculo entre Christian Cueva y Rosángela Espinoza?

La relación entre Rosángela Espinoza y Christian Cueva no es un tema nuevo. Desde el 2019, los rumores sobre una posible relación entre ambos han estado presentes. Según declaraciones de Antonio Tafur, exmejor amigo de la modelo, el futbolista habría intentado conquistarla a través de mensajes en Instagram. A pesar de que Cueva estaba casado, esto no le impidió seguir enviándole regalos como flores y joyas. Sin embargo, Espinoza, al descubrir la situación sentimental del deportista, decidió distanciarse de él.

Durante una entrevista en el programa 'Magaly TV La Firme', la modelo negó de manera categórica cualquier romance con el futbolista, señalando que no existían pruebas que respaldaran esos rumores. "No hay nada, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Él quería conocerme, eso fue lo que pasó", comentó, explicando que Cueva incluso la apoyó durante su participación en 'El Gran Show'. Por su parte, Christian Cueva también desmintió cualquier tipo de vínculo amoroso con la modelo, afirmando que estos rumores habían afectado tanto su vida profesional como su familia.

Rosángela Espinoza y Christian Cueva juntos en una foto reveladora

El escándalo volvió a cobrar fuerza cuando el programa 'Amor y Fuego' presentó una fotografía comprometedora que mostraba a Rosángela Espinoza y Christian Cueva juntos en lo que parecía ser un ambiente privado. La imagen, que data del 2017, habría sido tomada en Brasil, cuando el futbolista jugaba para el São Paulo y coincidió con la presencia de Rosángela en el país sudamericano. En la fotografía, la modelo lleva puesta una camiseta del equipo brasileño, lo que provocó una oleada de especulaciones sobre un posible encuentro secreto entre ambos.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Foto de Rosangela Espinoza con Christian Cueva. Foto: Captura Instagram

Esta imagen ha avivado nuevamente los rumores de una relación entre Cueva y Rosángela, aunque ambos han negado cualquier tipo de vínculo sentimental. La fotografía en cuestión no ha sido suficiente para confirmar o desmentir los rumores, pero ha dejado en evidencia que la conexión entre ellos, por lo menos, fue más cercana de lo que se había informado anteriormente.