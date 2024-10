Magaly Medina, conocida por su estilo directo y polémico, no dudó en responder a Janet Barboza luego de que esta sugiriera un supuesto vínculo entre la conductora de 'Magaly TV, la firme' y Andrés Hurtado. Durante su programa, Medina reaccionó de manera tajante, descalificando las declaraciones de Barboza y haciendo uso de su característico sarcasmo para cuestionar las intenciones detrás de los comentarios. "¿Qué le pasa a la mona con metralleta?", fue una de las frases que lanzó en medio de la confrontación, encendiendo aún más la polémica.

El intercambio entre ambas conductoras se ha convertido rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras se han posicionado a favor de una u otra. La tensa relación entre Medina y Barboza no es nueva, pero este último enfrentamiento parece haber elevado el nivel de las críticas mutuas.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Janet Barboza?

Magaly Medina no tardó en responder a los comentarios de Janet Barboza, lanzando una serie de críticas directas y utilizando su característico tono irónico. Al inicio de su programa, Medina se refirió a Barboza como “la mona con metralleta”, haciendo alusión a su estilo confrontativo. “No tomó su té de manzanilla. Dice que no ve mi programa (risas). Ella es nuestra imitadora más fiel, se copia nuestros argumentos y toma nota de lo que yo digo para opinar en la misma línea. Pero es un honor, me encanta", comentó.

Además de referirse a Barboza, Medina también aprovechó la oportunidad para abordar las insinuaciones de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, quien en el pasado también ha lanzado comentarios sobre ella. "No sabes dirigir un programa", dijo en referencia a Barboza, y agregó: "(Sobre Chibolín), otra mona que repite lo mismo. Qué ganas de querer ensuciarme por ensuciar. El día que quieran hacerlo, háganlo con pruebas. No me enseñen una fotito. Todos mis admiradores se toman foto conmigo, ¿no ven? A mí me investigan hasta lo más mínimo, a mí se me ve todo".

La conductora de 'Magaly TV, la firme' continuó con una defensa contundente sobre su carrera y su integridad, afirmando que los intentos de vincularla con escándalos o corrupciones no han tenido éxito. “Ya quisieran que yo fuera una corrupta. Ya quisieran que tenga un pasado espantoso, ya quisieran que yo haya alcanzado este lugar pasando por varias camas, pero como no encuentran, ya no saben dónde buscar. Relájense”, finalizó Medina.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Magaly Medina?

Barboza cuestionó la imparcialidad de la conductora de 'Magaly TV La Firme', insinuando que Medina favorece a ciertos personajes mientras ataca con más fuerza a otros. Además, sugirió que Magaly evita profundizar en temas que podrían afectarla personalmente, como en el caso de su colega Andrés Hurtado, conocido como Chibolín.

"No (veo su programa). Primero porque no me gusta cómo lo maneja y cómo lo dirige, se ensaña con quien es débil, no confronta. Por ejemplo, en el ‘caso Chibolín’ se ha ido por las ramas, da la sensación de que hay algo por ahí que ella no quiere que se sepa, protege a algunos y a otros les da de alma. Eso no me gusta", declaró Barboza.