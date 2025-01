Compran el 100% de las acciones del Centro Comercial Minka por US$ 66 millones: ¿por qué y quién es el nuevo dueño?

Parque Arauco S.A. adquirió el centro comercial Minka, ubicado en el distrito del Callao, como parte de su estrategia de expansión en el Perú, convirtiéndolo en su activo número 22 en el mercado inmobiliario comercial. Según Eduardo Pérez Marchant, gerente general de la empresa chilena, Minka cuenta con una ubicación privilegiada y se convertirá en su segundo activo más importante del país en visitas y ventas, después de Megaplaza Independencia.

Actualmente, Parque Arauco tiene 1.200.500 m² de ABL (Área Bruta Locativa) total en Chile, Perú y Colombia. La empresa inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008.

¿Cuánto costó Minka del Callao?

La firma de un acuerdo vinculante de Parque Arauco con Grupo Centenario para la adquisición de la Sociedad Multimercados Zonales SAC, propietaria del Centro Comercial Minka, sería por un valor de empresa de US$ 102 millones. Junto a esto, la sociedad tiene una deuda financiera de US$ 36 millones, por lo que el precio por el 100% de las acciones será de US$ 66 millones.

“La reciente venta de una participación minoritaria de nuestro portfolio de outlets en Chile, sumado a los sólidos resultados que ha tenido Parque Arauco en el último tiempo, nos permite concretar esta adquisición cumpliendo con la política de apalancamiento que ha tenido la compañía en la última década”, detalló Eduardo Pérez en un comunicado.

Una vez se concrete la compra, la cual requiere se cumplan ciertas condiciones precedentes usuales para este tipo de operaciones, se proyecta un NOI anual (Ingresos Operacionales Netos) cercano a los US$10 millones.

¿Por qué Minka es un centro comercial clave en el Callao?

El centro comercial Minka está ubicado en el distrito del Callao, adyacente a Lima, una zona en expansión con fuerte potencial de desarrollo urbano. Asimismo, el activo se encuentra cerca del acceso al nuevo aeropuerto de la ciudad, que se proyecta recibirá 30 millones de pasajeros al año, y que cuenta con una ubicación estratégica con acceso directo a la vía expresa Costa Verde y excelente conexión al centro de Lima.

El activo cuenta con 54.800 m² de superficie comercial incluyendo más de 540 locales, distribuidos en 47.800 m² de retail y 7.000 m² de mercado tradicional, el cual lleva más de 20 años operando, posicionado como el principal mercado de productos frescos de la zona. El área de mercado tradicional representa un 23% de los ingresos comerciales del activo y atrae alrededor del 20% de sus visitantes.

Respecto al ABL de retail, incluye los supermercados Metro, Vega y Mayorsa, un cine Cinerama, un gimnasio Smartfit y una tienda H&M. Además, cuenta con una zona outlet con marcas como Skechers, Puma, Nike, Adidas, Prüne, entre otras. El centro comercial recibe más de 18 millones de visitantes al año y dispone de 950 estacionamientos. Su actual ocupación alcanza el 97%.