Las frutas peruanas son ampliamente valoradas en el mercado internacional por su calidad y sabor únicos, lo que muchas veces las convierte en productos exclusivos con precios elevados en el extranjero. Este fue el caso de un joven peruano que, mediante su cuenta de YouTube, 'JC Cap', compartió su sorpresa al visitar un supermercado en Italia y descubrir que el plátano bizcochito, originario del Perú, se vendía a más de S/18, un monto considerablemente más alto en comparación con el de los mercados peruanos.

En este supermercado de Europa también se ofrecían otras variedades de frutas de diferentes países de Sudamérica, como papaya de Brasil, plátano del Ecuador, entre otras, todas a precios elevados, lo que evidencia el alto valor que tienen estos productos en el extranjero.

En un video publicado en su cuenta de YouTube, anteriormente mencionado, el joven peruano visitó en supermercado de Italia con el propósito de averiguar el precio de la papaya, mango y las paltas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la gran variedad de plátanos disponibles en dicho establecimiento, cada uno de diferentes precios.

Entre ellos destacó el plátano bizcochito peruano, cuyo costo de 250 gramos de estos bananitos era de 4.68 euros, es decir, cerca de S/18.20, un monto considerablemente más alto en comparación con el precio habitual en los mercados del Perú.

"Estos platanitos son carísimos. Quiero saber cuánto cuesta esta cajita de 6 platanitos. Esta cajita de banitos cuesta 4.68 euros. Imagínense. Osea en soles al cambio es algo de S/18.20", indicó.

Este exorbitante precio causó impresión en el joven peruano, quien indicó que comer plátano peruano en Europa es un lujo y, dado a su ajustado presupuesto, no le alcanzaría para poder comprarlo. "Si en Perú o en alguna parte de Sudamérica pueden comer estos platanitos, cómanlo, consúmanlo. Háganlo por mí porque es un lujo comer los platanitos acá. Yo no lo compraré, sale mucho. Sale más de la cuenta que yo tengo que gastar para hacer mis compras. No voy a poder comprarlo", sentenció.

Reacción de los usuarios

El precio del plátano bozcochito ha dejado sorprendido usuarios quienes no dudaron en dejar su comentario. "En USA cuesta 65 centavos de dólar la libra de plátano normal y el orgánico 75 cebtavos", "Soy Perú. Ese platanito aquí en mi país lo conocemos como bizcochito y es muy dulce. Lo vende por kilo y está 3.00 nuevos soles", "Toda la mejor producción del Perú se va para el extranjero", "Se notan nuestros productos son de calidad. Son los mejores", son algunos de los comentarios que se lee.