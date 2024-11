En el marco de la APEC 2024, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, resaltó las ventajas que traerá el Megapuerto de Chancay para colocar al Perú en los ojos del mundo, y en particular, del mercado asiático, que trae más de 3.000 millones de consumidores potenciales. No obstante, alertó que es clave una correcta regulación, de cara a la Zona Económica Especial de Chancay, para no afectar la recaudación fiscal, ya que los gremios empresariales locales plantean que se ejecute una tasa de 0% en el Impuesto a la Renta en los primeros años para atraer más inversiones.

"(Las empresas) tienen que contribuir al fisco sino la sociedad los subsidiaría, porque estas empresas usarán pistas, hospitales y servicios que alguien ha financiado. Si no contribuyen nada significa que el resto de la sociedad los subsidia y sería muy feo subsidiar al empresario", comentó Arista Arbildo a Radio Nacional, en referencia a la creación de la ZEE de Chancay.

El funcionario precisó que la elaboración de la ZEE de Chancay "les preocupa" y evalúan su expansión a otras zonas como el Callao, en aras de fomentar la llegada de industrias como la del desarrollo de softwares, teléfonos inteligentes y ensamblaje de autos eléctricos; y para ello, el MEF considera prudente aplicar una tasa del 5% en el IR y "progresivamente" elevarla al 15% —ratio mínimo solicitado por la OCDE—.

Sin embargo, el ministro de la Producción, Sergio González, tiene una postura distinta y está a favor de apostar por una tasa de 0% en el IR para la zona económica del terminal portuario de Chancay. "Estamos a la espera del pronunciamiento del Congreso que también tiene una propuesta y coincidimos que esta es una forma de incentivar para la atracción de estas inversiones, del desarrollo industrial de nuestro país", dijo a Exitosa.

Por otro lado, Arista sostuvo que con las ventajas que traerá el Megapuerto de Chancay, prevén que la economía peruana anotará tasas de entre 5% al 7% anuales, aunque será clave "superar rigideces" como la inseguridad ciudadana.