“Ingresos por auspiciadores crecerán más del 40% este año”

Para este año, el club Alianza Lima tiene asegurados todos los auspiciadores en camiseta; lo que le permite tener mayores ingresos. En entrevista, el administrador revela detalles de sus planes de inversión, marketing y su manejo de la deuda concursal, que debe pagarse en los próximos 12 años.

¿A la fecha a cuánto asciende la deuda concursal del club?

Lo que tiene registrado Indecopi es menos de S/ 47 millones. El proceso dura 12 años y nosotros estamos cumpliendo con el plan. En el año 2018 se han pagado S/ 1 millón 600. Además, S/200 mil que hicimos como prepago.

Mantener el prepago puede reducir el plazo de 12 años.

O los montos. Inicialmente no son pagos tan representativos, así que bajará el monto. Dependerá del prepago. Nuestra prioridad es cumplir la deuda concursal.Se está cumpliendo.

Siendo la deuda una prioridad, ¿continuarán los prepagos?

Es algo que se tendrá que evaluar porque el club no ha hecho inversión en infraestructura. La prioridad es cumplir la deuda, no es prioridad hacer prepagos. El prepago lo hicimos por un tema social. Había personas laborales y comerciales que se les hacían cheques de 10 soles o 12 soles. Eran muy bajos y preferimos a esos hacerle una clasificación para poder pagarles.

¿Qué proyectos se encuentran dentro del plan de inversiones este año?

La inversión en el tema de luces, ojalá la podamos hacer este año. Ningún estadio cumple la reglamentación de la FIFA. El único es el Estadio Nacional. Y estamos hablando de una inversión fuerte.

¿Se ampliará la capacidad de las tribunas del Alejandro Villanueva?

Creo que el club tiene otras prioridades como la infraestructura y la división de menores. Esta es mi opinión.

¿Cuánto representa la taquilla del total de ingresos del club?

Ahorita está en más de 15%. Los clubes más importantes del mundo tienen taquillas que son el 20% del total. El Real Madrid tiene 20,7%. Es bueno mencionar que este año tenemos asegurada la sponsoría. Eso genera un incremento en ingresos.

¿De cuánto?

Un aumento de más de 40% en los ingresos por sponsoría durante el 2019.

¿Se piensa negociar para agregar más sponsors en camiseta?

Sí. Estamos buscando lo mejor para la institución sin malbaratear el precio de nuestros auspicios. River, por ejemplo, no tiene auspiciador en el pecho. Les ofrecieron menos y decidieron no hacerlo. El año pasado, los primeros meses, nos ofrecieron muy por debajo de lo planteado. Creemos que no debemos penalizar nuestra marca.

¿Cuántos sponsors podrían agregar?

Estamos evaluando poder tener uno más, como mínimo. Ahora tenemos 6.

Se habló de vender el nombre del estadio. ¿Ven que las empresas del país tengan el capital y el interés en ello?

Nosotros como sector tenemos que limpiarnos. Las grandes empresas no quieren invertir en aquello que no está limpio. Nosotros hemos encontrado un aliado en Banco Pichincha. Las empresas tendrán que evaluar cómo van a canalizar su inversión en márketing. Y nosotros como sector somos una buena opción. Ahora, hay pocas empresas que tendrían ese valor para invertir.

¿Cuánto se logró por la venta de abonados este año?

Debemos tener cerca de 2 mil abonos. Es más que el año anterior. La propuesta es atractiva para los socios y aliancistas. Se les da un descuento por comprar los partidos o de Apertura o Clausura.

En el plano deportivo, ¿hay alguna reflexión sobre la campaña del club en la Copa Libertadores?

Hablamos de equipos bien preparados y con otros presupuestos. Alianza está cada vez más desarrollado. Lo importante es que siempre vaya durante los proximos años a campeonatos internacionales y esa experiencia hará que mejoren los resultados. Estamos agradecidos con el comando técnico y el equipo. Estamos avanzando e irán mejorando los resultados. ❖