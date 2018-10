CTS: ¿Cómo saber cuánto te tienen que pagar?

Si trabajas en una microempresa, pequeña, mediana y gran empresa tienes plazo hasta el jueves 15 de noviembre para cobrar tu depósito por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo entre mayo y octubre del 2018, sin prórroga de plazo por ser día hábil.

“Para realizar el depósito respectivo, las empresas deben tomar en cuenta el sueldo del trabajador al 31 de octubre, a ello agregarán un sexto de la gratificación pagada en julio 2018 y la CTS a depositar será equivalente al 50% de la suma de ambos conceptos, siempre que el trabajador haya laborado durante todo el semestre”, dijo Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

¿Cómo se calcula el depósito de la CTS?

Para la mediana y gran empresa, por ejemplo, si el sueldo de octubre es de 2 mil soles y el sexto de la gratificación de julio fue de 330 soles, el monto a depositar será la mitad de la suma de esos dos valores dividido en dos. Es decir, 2.330 soles entre dos, lo que da un resultado de 1.165 soles.

Para la pequeña empresa, con ingresos que no superan las 1.700 UIT, se pueden presentar 3 opciones: Si la pequeña empresa no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores antiguos o nuevos, tendrán derecho a CTS conforme a la regla general. En caso la empresa esté inscrita en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes del registro tendrán derecho a CTS según las normas del régimen general y los nuevos, contratados luego del registro de la pequeña empresa en el Remype, tendrán derecho al 50% de CTS, que debe ser calculada conforme a la regla general.

Finalmente, para las microempresas, con ingresos anuales no superiores a 150 UIT, de no estar inscrita en el Remype, todos sus trabajadores tendrán derecho a CTS bajo el régimen general. Pero si se inscribió en el Remype, los trabajadores contratados antes de su registro tienen derecho a CTS bajo el régimen general. Y, en el caso de sus nuevos trabajadores contratados con posterioridad a su inscripción en el Remype, éstos no tienen derecho a CTS.