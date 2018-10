Crecimiento económico en 2018 no asegura empleo masivo

Las últimas cifras brindadas por organismos multilaterales sitúan al Perú como uno de los países que mejor crecerían económicamente este 2018 en América Latina. Cepal fue el último en ajustar al alza su estimación económica para nuestro país, elevando la proyección de 3,6% a 3,9% para este año. Estimación que es compartida por el Banco Mundial.

¿Y qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país? Que el crecimiento económico se situaría en 4%, y así lo ha reafirmado Carlos Oliva, titular del MEF, en sus últimas declaraciones, quien además precisó que en el último trimestre se acelerará la inversión pública.

Impacto en el empleo

Pero las estimaciones no asegurarían un impacto positivo –al menos no directamente– en la economía familiar. Para el economista Kurt Burneo, el crecimiento económico del país no necesariamente mejoraría las cifras de empleo formal que se ha desacelerado en los últimos meses.

“El impacto en el empleo dependerá de la composición del PBI y del crecimiento de los sectores no primarios, como construcción, agroexportación y manufactura. En cambio, si es de la minería e hidrocarburos, son intensivos solo en capital”, advirtió.

En la misma línea va el investigador económico de Oxfam Armando Mendoza. Indicó que para que el país mejore la calidad de vida y se reduzcan los niveles de desempleo y empleo informal, Perú tendría que estar en el sendero de crecimiento del 6% al año. “Eso implica una reforma completa, que involucra transformación productiva, mejor educación, y mayor recaudación fiscal, que es fundamental en la economía”, explicó.

Por su parte, el economista Jorge Gonzales Izquierdo señaló que si bien Perú llegaría al 4%, esto se debería principalmente por la inversión pública y, en segundo lugar, por los proyectos mineros. “Empujará el crecimiento la ampliación de Toquepala , en Moquegua, que entraría en producción en este último trimestre. Asimismo, Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho se harán sentir un poco en el último trimestre de este año”. No obstante, indicó que el Estado debe dar las garantías dado que, en el caso de Quellaveco, la población ya ha salido a protestar contra el proyecto minero.

Inversión pública

Aunque el MEF proyectó que la inversión pública crecerá 14% este año, y que además sería la principal razón del crecimiento económico en los últimos tres meses del 2018, los tres economistas consultados coinciden en que es poco probable llegar a esa meta: la inversión de la reconstrucción con cambios solo tiene un 20% de avance. Y los GORES estarían por debajo del 50% de su presupuesto ejecutado.❧

20 años de crecimiento