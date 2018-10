¿Cómo usar de manera responsable las tarjetas de crédito?

Alrededor de cuatro millones de personas en Perú cuentan con tarjetas de crédito. El poseer esta herramienta de pago tiene múltiples beneficios, entre ellas, participar de programas de puntos, realizar compras de manera segura sin necesidad de cargar efectivo, y con la posibilidad de financiar ese artículo deseado.

Efraín Aquino, gerente de productos de Experian; compañía de servicios de información, consultoría y plataforma líder en el mundo, recomienda a los usuarios utilizar la tarjeta de crédito en forma responsable y no olvidar que la línea de la tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo recibido, una vez utilizada debe pagarse. Lo más recomendable es pagar deudas de préstamos o tarjetas de crédito que no superen el 35% del sueldo neto.

Para ello, Aquino brinda algunas recomendaciones que nos ayudarán a sacar el máximo provecho a todos los beneficios de esta herramienta.

1. Paga a tiempo: Pagar puntual evitará el cobro de penalidades, es importante estar atento a las fechas de pago.

2. No tener demasiadas tarjetas de Crédito: Para llevar un mejor control de los gastos y no llegar a sobre endeudarse, es recomendable tener una o a lo más 2 tarjetas de crédito. Aún si tienes tarjetas, pero no la usas esto influye en la evaluación crediticia por parte de las entidades financieras.

3. Paga al contado: Para no generar intereses por el uso de la tarjeta de crédito, se puede pagar la totalidad de la deuda en el mes siguiente o al cierre de tu ciclo de facturación. De lo contrario, pagar más del monto mínimo indicado en el estado de cuenta.

4. Compra con inteligencia: Evitar hacer compras por impulso. No la utilice para gastos corrientes, por ejemplo, el pago de pensiones del colegio, los alimentos, entradas del cine, entre otros, puesto que son de frecuencia mensual y tenderá a acumularse, a menos que a fin de mes lo utilizado sea pagado en su totalidad. Es importante no utilizar la disposición de efectivo, a menos que sea un caso de suma urgencia.

5. No uses una tarjeta para pagar la deuda de otra: Utilizar la disposición de efectivo para pagar otra tarjeta es señal que se ha llegado a un límite que compromete el sueldo percibido. Tal vez es hora de pensar en una reprogramación o consolidar toda tu deuda en una sola.

6. Elige bien tu línea de crédito: Debes elegir un monto que estés seguro de poder asumir. A veces los bancos asignan montos altos de línea u ofrecen aumentar la línea de crédito actual pero no se trata de una decisión que se deba tomar a la ligera. Es importante conocer tus límites.

“La tarjeta de crédito es un producto financiero para atender emergencias o para aprovechar algún descuento sabiendo que podrás pagar esa deuda de inmediato o en corto plazo a fin de no generar demasiados intereses. No tengan miedo en tener tarjetas de crédito, lo importante es ser responsable al usarla”, recomendó Efrain Aquino”