¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en el 2019 según Lonely Planet? [FOTOS]

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que la zona norte de nuestro país alcanzó el tercer lugar del Lonely Planet's Best in Travel 2019, lista que incluye los 10 principales países, ciudades, regiones y lugares de mayor valor para visitar.

“El norte de Perú es un lugar lleno de geografías contrastantes y sitios históricos. El nuevo teleférico que se encuentra en la espectacular fortaleza de Kuélap y el incremento de vuelos desde Lima hacen que esta región sea más fácil de visitar que nunca", anunció el editor de destinos de América del Sur de Lonely Planet, Bailey Freeman.

Dentro de la categoría de mejores regiones del mundo, donde el norte del Perú quedó en el tercer lugar, Catskills en Nueva York ocupó la segunda posición, mientras que la región de Piamonte en Italia, alcanzó el primer lugar.

El norte del Perú tiene ahora la atención del mundo por su innegable belleza e historia, y se encuentra entre las preferencias de los viajeros. Prueba de ello es que ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para viajar en los últimos años, según la revista Conde Nast Traveler de Estados Unidos.

Además, Kuélap ha sido nombrado como uno de los destinos más “cool” por The Wall Street Journal en el listado de los mejores destinos para visitar en el 2018. También ha sido galardonada como la mejor atracción en el extranjero (Far & Away - Overseas Attraction) por los lectores de National Geographic Traveller en el Reino Unido.