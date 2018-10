Muerte por exceso de trabajo: Estos son los países en los que se trabajan más horas

Hace apenas dos semanas, Japón reconoció en su país el síndrome de karoshi, término usado para indicar el tipo fallecimiento causado por exceso laboral, por lo que aprobó un proyecto de ley para limitar las horas extras de faena y mitigar el problema que ya ha cobrado a sus dos primeras víctimas en ese país.

No obstante, Japón no sería el único lugar en donde las horas de trabajo son arduas y largas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existen otros países donde se cumplen jornadas laborales anuales mayores a las 2 mil horas, lo que significa que no toman vacaciones.

Corea del Sur tiene la jornada laboral más extensa que cualquier otro país desarrollado: un promedio de 2 mil 069 horas por año, por trabajador. Sin embargo, aunque es el país más desarrollado que más trabaja, hay dos naciones en vías de desarrollo en el que se trabaja aún más horas. Y ambas están en América Latina.

El análisis de la OCDE, que incluyó a 38 países, mostró que los mexicanos (2.225 horas/año) y los costarricenses (2.212) tienen las jornadas de trabajo más extensas, en las que muy pocas veces toman vacaciones.

Estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos. Esto se debe a una serie de factores que van desde la proporción de trabajadores cuenta propistas o autónomos a los salarios más bajos, la inseguridad laboral y cuestiones culturales.

Otros países que lideran la lista son Corea del Sur con 2 mil 069 horas de trabajo, Grecia con 2 mil 035; Rusia y Chile con 1.974 horas cada uno por hombre, Turquía con 1.832 horas, Estados Unidos y Japón son casi similar cifra en 1.780; y Reino Unido y Alemania con 1.676 y 1.363 horas por trabajador, respectivamente.