Plantean que la edad de jubilación sea a los 60 años y ya no a los 65 en el SNP

A través de una iniciativa legislativa se busca reducir la edad de jubilación tanto para hombres y mujeres de 65 a 60 años en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) "en consideración de la esperanza de vida de la población peruana y el respeto a una vida digna de calidad con el objetivo de que puedan disfrutar de su tiempo libre y descanso".

Asimismo, se propone que podrían fijarse edades de jubilación inferiores a la mencionada para aquellos grupos de trabajadores que realizan labores en condiciones particularmente penosas que implican un riesgo para la vida o la salud proporcionalmente creciente a la edad de los trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos de aportación establecidos por la ley.

También se propone modificar los regímenes de jubilación anticipada aunque hubiesen sido establecidos por ley y se podrá fijar para los trabajadores beneficiados con porcentajes de aportación mayores a los aplicables a los demás asegurados del SNP. La iniciativa legislativa fue presentada al Congreso el pasado 19 de setiembre por la congresista Estelita Bustos.

Actualmente, para acceder a una jubilación en el SNP se debe tener como mínimo unos 20 años de aporte.

El excongresista Jaime Delgado señaló que es un buen planteamiento en la medida de que los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya hayan aportado más de 20 años al sistema.

Según datos de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, hasta la fecha, cuenta con 539 mil 591 pensionistas y 4 millones 578 mil afiliados.

Para Jorge Rojas, docente de la PUCP, la propuesta poco podría arreglar el problema de fondo cuando es sabido que la principal falencia del sistema público es el financiamiento.

"Tiene que quedar claro que eso no es un sistema de pensiones propiamente. Ese es el nombre que se le da porque si yo no aporto por lo menos 20 años no recibo ni un céntimo. Entonces, esos aportes terminan convirtiéndose en un impuesto a mi salario. En ese caso, subir o bajar la edad de jubilación no es tan importante", aseveró.

cambios en la ley

La iniciativa señala que es de necesidad urgente solucionar la problemática respecto a la situación actual de los jubilados con la aristas y puntos neurálgicos de esperanza de vida, salud, vida digna, y el ajuste a la regla general que exige la norma para la edad de jubilación de hombres y mujeres en el SNP.

Hay que recordar que durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori, en 1995 con la promulgación de la Ley Nº 26504, se modificó la edad de jubilación a 65 años. Fue así que con dicha disposición, los hombres y las mujeres que gozaban del derecho de jubilación a los 60 y 55 años de edad, respectivamente, tuvieron que postergar ese derecho por cinco años en un caso y por diez en el otro.❧

Juicios con pensionistas de la ONP