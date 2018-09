“La mejora de la competitividad no pasa por lanzar un plan nacional”

Los retos de la economía peruana para lograr tasas de crecimiento superiores al 5% pasan por ser más productiva y ofrecer productos más competitivos en los mercados internacionales. El exministro Piero Ghezzi considera que, para lograrlo, la clave está en el desarrollo de políticas específicas para cada sector.

¿Por dónde pasa una gran reforma de la competitividad?

En principio, desconfío de las grandes reformas. Creo que más importante que una gran reforma, es hacer mejoras continuas que, sumadas, pueden ser más importantes que una gran reforma. Nuestra mejora de productividad no va a pasar por lanzar un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, sino por implementar mejoras productivas, sector por sector, de una manera colaborativa entre el sector público y privado que permita identificar problemas y removerlos. También ajustar cuando hay errores y problemas, en lugar de un gran plan que, generalmente, se queda en una diapositiva y no termina siendo implementado.

El Ejecutivo le extendió el régimen tributario agroexportador al sector acuícola. ¿Alcanza solo con la parte tributaria para lograr el desarrollo en este sector?

Claramente, no. Va ayudar, definitivamente, pero recordemos que el sector acuícola tuvo incentivos tributarios hasta diciembre del 2013. Lo que se requiere es un combo de políticas públicas, en el cual la exoneración definitivamente ayudará, para resolver problemas de coordinación.

¿Qué otras medidas necesita el sector acuícola a corto plazo?

Sanipes (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera), por ejemplo, tiene que ser fortalecido porque se ha debilitado mucho en el último año y medio, ni siquiera tiene jefe. Sin un Sanipes fuerte, el sector acuícola va a tener limitaciones, porque es quien permite garantías sanitarias para el consumidor final. Si una concha de abanico entra contaminada al mercado europeo, eso hace que te cierren todo el mercado independientemente si fuiste un productor que cumplió o no con las normas. Esos problemas debe evitar Sanipes.

¿El éxito de la agroexportación se debe a una política transversal o políticas sectoriales?

Se debe a buenas políticas sectoriales, en términos de proyectos de irrigación, el trabajo de Senasa, la Ley de Promoción Agraria, que han tenido un impacto importante en la productividad del sector. Perú siempre ha tenido sol y tierra, y nunca había exportado. Se gatilló con política pública. La agroexportación es el mejor ejemplo de la necesidad de políticas sectoriales. Algunos tienden a tratar de ver (el éxito) como consecuencia del régimen laboral y de los tratados de libre comercio (TLC), y eso no es correcto. Los TLC han tenido un impacto bastante modesto comparado con el rol del Senasa. Si no hubiera habido el proyecto de irrigación Chavimochic, el corazón del ‘boom’ agroexportador, que es La Libertad, no tendría agua. La agroexportación es el mejor ejemplo de diversificación productiva que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años.

¿Atribuirle el éxito agroexportador a la Ley de Promoción termina siendo injusto?

Claramente. Si no hubiera habido Senasa, no hubiera sido posible. Ha sido crucial el componente laboral por las características del modelo agroexportador, pero también tiene muchas tareas pendientes. Sin embargo, no hay 50 sectores en el Perú como la agroexportación o la minería. Tenemos que sacarles el jugo para permitir la sofisticación de todo el aparato productivo e incluir a las pequeñas empresas.

El MEF ha publicado sus ejes de competitividad. Se ha anunciado también un Plan Nacional de Competitividad. ¿Son instrumentos válidos?

Los ejes que están en el documento del MEF son características genéricas de un país. Me recuerda a una frase de Dani Rodrik, equivale a decir que 'para ser como Suecia hay que parecerse a Suecia'. No es implementable, es casi tautológico. Estoy seguro que el ministro Oliva va a hacer lo correcto y va a llevar esto a algo más concreto e implementable.

Más que documentos, se necesitan políticas claras.

Se trata de instrumentos para cada sector con un énfasis en los temas de innovación, ciencia y tecnología que nos permitan afrontar las siguientes revoluciones tecnológicas.❧