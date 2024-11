En un país donde la demanda laboral por ingenieros especializados es creciente, la Ingeniería Sanitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) enfrenta un panorama inesperado: pocos jóvenes la eligen, a pesar de las oportunidades económicas y sociales que ofrece. Con un enfoque que une ingeniería hidráulica y salud pública, esta especialidad no solo asegura un futuro laboral estable, sino que también contribuye al bienestar de las comunidades.

¿Por qué los jóvenes peruanos no estudian Ingeniería Sanitaria en la UNI?

La presidenta del Organismo de Proyección y Extensión Universitaria de Ingeniería Sanitaria (Opeis), Karla Durand, señala que una posible causa del bajo interés es el desconocimiento sobre el alcance de esta profesión. "Nuestro rubro está muy asociado al tema de tratamiento de agua y eso hace que [algunos] se olviden de que también tratamos residuos sólidos, residuos hospitalarios. Nosotros también tenemos que hacer Serums, así como los médicos", asegura.

¿De qué trata la carrera de Ingeniería Sanitaria en la UNI?

Creada en 1937 para resolver problemas de saneamiento en el país, la Ingeniería Sanitaria no solo se enfoca en el agua potable y residual. Según Durand, es una especialidad que aborda una amplia gama de áreas, desde el manejo de residuos hasta el diseño de sistemas que previenen riesgos para la salud pública. “Nuestra principal labor es la prevención de la salud. No solo diseñamos un sistema hidráulico, sino que lo hacemos de tal forma que la población no se vea afectada”, explicó.

Además, los ingenieros sanitarios trabajan de la mano con otras disciplinas, como la ingeniería civil, para desarrollar proyectos integrales. Esto incluye instalaciones sanitarias en edificios y soluciones para el manejo adecuado de residuos. “Nosotros no escatimamos en gastos, tenemos que prevalecer la seguridad de la población”, destacó Durand.

¿Cuánto gana un ingeniero sanitario?

La remuneración en esta especialidad es un factor que debería atraer más estudiantes. Según Rafael Fuertes, estudiante del noveno ciclo y miembro de Opeis, un egresado en etapa de prácticas puede ganar el sueldo mínimo. Una vez obtenido el doctorado, el sueldo puede oscilar entre los 8.000 y 10.000 soles

Estos salarios reflejan la alta demanda en el sector público y privado, donde los ingenieros sanitarios desempeñan un papel crucial. Desde el diseño de infraestructura hasta la consultoría ambiental, las oportunidades laborales son diversas y bien remuneradas.Sin embargo, la falta de difusión sobre los beneficios y el impacto de esta carrera sigue siendo un desafío.

¿Qué carreras hay la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pone a disposición de sus estudiantes una amplia oferta académica con más de 20 programas profesionales enfocados en diversas ramas de la ingeniería. Entre ellos se encuentran: