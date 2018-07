Economía peruana creció 4,83% entre enero y mayo

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que la economía peruana tuvo un crecimiento de 4,83% durante los primeros cinco meses del año. Mientras que en los últimos doce meses alcanzó un avance de 3,55%. Cabe destacar que el crecimiento solo del mes de mayo fue de 6,43% y supera los estimados de crecimiento del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Dicho indicador mensual estuvo sustentado en el crecimiento de sectores como la manufactura, que creció 10,5%, el sector pesca, avanzó 26,74%, y el sector agropecuario, anotó un crecimiento de 14,79% (ver infografía).

El economista Armando Mendoza afirmó que si bien el dato de mayo es alentador, hay algunos puntos importantes que se deben tomar en cuenta.

“Se está comparando datos del 2018 respecto al 2017, cuando teníamos el fenómeno El Niño y vivíamos un contexto político grave. Todo ello se reflejó en una economía estancada”, advirtió.

Además, el economista observó que el resultado de mayo se sustenta en sectores estacionales. “El agro, la pesca son sectores estacionales y, según las series históricas, tienen una alta volatilidad. Crecen espectacularmente y al siguiente trimestre se cae todo. Por eso hay que tener cuidado antes de ‘descorchar el champagne’”, dijo.

Finalmente, Mendoza consideró necesario observar las cifras de empleo.

“Hay que ver cómo la mejora en esos indicadores se traslada o no a elementos importantes como la generación de empleo. Si eso no se está viendo, no podemos hablar de una reactivación o de un periodo de auge económico”, agregó.

Ciertamente, el INEI reporta que en el trimestre abril-mayo-junio de este año, se perdieron 38 mil 300 empleos en las empresas de 51 a más trabajadores de Lima Metropolitana, donde radica predominantemente el empleo formal.

Por tipo de empleo, en el mismo trimestre se perdieron 24 mil 500 empleos adecuados mientras que la población subempleada creció 71 mil 300.

Otro dato a tomar en cuenta es que el PBI del sector manufactura creció en mayo 10,5% y acumuló cinco meses en crecimiento. Sin embargo, el empleo en dicho sector perdió 18 mil 700 empleos en el trimestre abril-mayo-junio del 2018.❧

