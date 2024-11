Trump- Harris: Claves de una apretada carrera electoral

La campaña presidencial en Estados Unidos se ha trasladado de los mítines de Donald Trump y Kamala Harris a las redes sociales. Allí los seguidores de ambos candidatos lanzan duros epítetos contra el rival de la tienda de enfrente. Para los seguidores republicanos, Harris es ‘socialista’, ‘comunista’ y ‘pro migrantes’, entre otras cosas. Por su parte, a Trump los partidarios demócratas lo tildan de ‘matón’, ‘mentiroso’, y ‘autoritario’. El estilo trumpista, apelando incluso a la mentira, polarizó la campaña y al país, un fenómeno que ha ido creciendo desde la toma del Capitolio en 2021.

En esto también ha jugado un importante papel Elon Musk, dueño de X (ex-Twitter) y de otras empresas mundiales, quien apoya a Trump, y hace campaña presencial y a través de redes atacando lo que denomina “la mente woke” refiriéndose a movimientos sociales “progresistas” que respaldan a Harris y que él considera están dañando la sociedad. Con 200 millones de seguidores en X, Musk es un “gran amplificador de desinformación” y siembra dudas sobre la democracia estadounidense, según un reporte de EFE.

En esta última etapa de la carrera electoral, Harris, que había levantado una “campaña de la alegría”, se contagió un poco del estilo de su rival y endureció su discurso diciendo que este estaba “cada vez más desquiciado e inestable”, para luego llamarlo “fascista”. Por lo apretado de las encuestas, su estrategia parece buscar convencer a los votantes independientes y a los republicanos moderados, muchos de los cuales no están convencidos de apoyar a Trump.

Voto a voto

A dos días de la elección que decidirá al presidente de Estados Unidos hay un ligero favoritismo de Donald Trump sobre Kamala Harris, pero tan corto que también se podría decir que hay un empate técnico. Nada está dicho hasta el momento.

El magnate Elon Musk, dueño de X, ha apoyado la campaña de Trump con dinero, de manera presencial y a través de las redes. Foto: AFP

“Tras la nominación de Kamala Harris, hubo un momento de euforia, parecía que había avanzado y las encuestas lo demostraban. Pero últimamente Trump ha ido mejorando y la campaña es tan peleada que es difícil hacer pronósticos”, dice el internacionalista y profesor universitario Francisco Belaunde.

Para ambos candidatos es clave ganar por lo menos cuatro de los siete “estados péndulo”: Pensilvania, Michigan , Arizona, Carolina del Norte, Giorgia, Nevada y Wisconsin. Hasta el momento, Trump gana las encuestas en cuatro de esos siete estados, entre ellos Pensilvania, que otorga 19 votos del colegio electoral y que puede ser decisivo para llegar a la Casa Blanca.

En Estados Unidos no gana quien obtiene más votos a nivel nacional (los demócratas obtuvieron más votos en seis de las últimas siete elecciones y no gobernaron seis periodos), sino que cada estado otorga un número de votos electorales y el que obtiene como mínimo 270 votos del Colegio Electoral -formado por 578 delegados- gana la presidencia. Actualmente, Kamala Harris ya tiene casi asegurados 226 votos electorales, mientras que Donald Trump cuenta con 219, porque se sabe quién va a ganar en gran parte de los estados.

¿Qué temas le interesan a los electores?

“Uno de los temas es el migratorio. Es algo que preocupa mucho al elector. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. En Europa, Estados Unidos, en Canadá, donde los gobiernos moderados, ante la presión de la derecha, han tenido que endurecer sus discursos. El otro gran tema es el económico, y ahí tiene que ver la inflación. Y si bien ha ido reduciéndose en Estados Unidos, parece que la población todavía no lo nota. Y eso favorece a Trump”, comenta Belaunde.

El expresidente Barack Obama ha hecho campaña por Kamala Harris y acudido a varios mítines en distintas ciudades. Foto: AFP

Donde Kamala Harris tiene una ventaja es en el tema del aborto. Varios sondeos indican que la mayoría de mujeres en EEUU están a favor del aborto y, además, son las que más acuden a votar. Trump tiene una posición conservadora sobre el tema y ha tenido deslices machistas respecto a la población femenina como asegurar que protegerá “a las mujeres les guste o no”.

El voto latino también jugará un papel importante según los observadores. Sobre todo teniendo en cuenta el error del comediante Tony Hinchcliffe quien calificó a Puerto Rico como “una isla de basura” durante un mitin de Trump en Nueva York a días de la elección. “Eso es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos”, dijo la congresista demócrata y figura ascendente en ese partido, Alexandria Ocasio-Cortez, quien es de ascendencia puertorriqueña. El desliz incluso fue criticado desde las filas republicanas.

¿Podría incidir en la elección de los llamados ‘estados péndulo’? Podría. Hay población latina en todos ellos y los demócratas ya empezaron una campaña en ese sentido. Además, en los últimas días la intención latina de ir a votar aumentó hasta el 80%.

Otro actor en el rush final de la campaña ha sido Barack Obama, quien volvió al ruedo de los mitines, apoya totalmente a Kamala y hace unos días llamó a los hombres negros a votar por la candidata, pues ha visto que el apoyo en las encuestas de esa comunidad es inferior al que obtuvo él y también Joe Biden.

Agenda Latinoamérica

Otra pregunta importante es cómo incidirá en las relaciones con Latinoamérica que gane uno u otro candidato

“Usualmente Estados Unidos nunca se ha preocupado mucho por América Latina, salvo en la época de la guerra fría. Últimamente sí se está preocupando sobre todo por la influencia rusa y de Irán en algunos países, y por la competencia que libra con China. En este último tema no hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos”, asevera Belaunde.

Aunque el día de la elección es el 5 de noviembre, miles de estadounidenses ya han emitido su voto de manera adelantada. Foto: AFP

No obstante, precisa que con Donald Trump seguramente habrá una pérdida de institucionalidad en EEUU, incluyendo el Departamento de Estado. Y no se va a saber que dirección puede tomar, pues las decisiones de gobierno pueden ser tomadas según el humor del día. “Con Kamala Harris vamos a saber a qué atenernos. Con Trump no va a ser tan claro”, completa Belaunde.

Así se llega al día de la elección presidencial en Estados Unidos. Una ligera variación en las encuestas de los estados decisivos puede hacer la diferencia. Pensilvania sería el bastión clave para asegurar el triunfo de quien gobernará a la primera potencia del planeta.