La selección peruana no pudo ante su similar de Argentina el último martes 19 de noviembre y perdió 1-0 por las Eliminatorias 2026, resultado que dejó a la Bicolor en el fondo de la tabla con solo 7 puntos. El equipo nacional no ha podido levantar cabeza desde hace varias jornadas y atraviesa una situación difícil en estas clasificatorias. Uno de los jugadores que volvió a ser titular y capitán en Perú fue Paolo Guerrero, quien al final del partido en La Bombonera se sinceró y habló sobre la posibilida de dejar la blanquirroja.

Estas declaraciones no fueron ajenas a la prensa ni tampoco a Jorge Fossati, quien este miércoles 20 fue conslultado por las palabras del delantero nacional cuando salía rumbo al aeropuerto para retornar a nuestro país.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero?

Al ser consultado por las declaraciones del 'Depredador', el estratega charrúa contestó que antes del encuentro ante Argentina Guerrero le había comentado sobre el tema argumentando que su decisión partía principalmente por un tema familiar.

"Sí, ya algo había comentado antes del partido. Creo que más que nada es una decisión familia", declaró Fossati para Canal N. Luego, el DT de 71 años habló sobre lo que dejó esta jornada doble de noviembre y señaló que se queda con la actitud de todo el equipo.

Jorge Fossati asegura que el equipo está luchando por salir de la situación

El extécnico de Universitario aseveró que Argentina resolvió el partido por una individualidad y señaló que la selección peruana está peleando la clasificación.

"Me quedo con la actitud de los jugadores, ha sido extraordinaria. También me quedo con muchas cosas buenas que hizo el equipo tanto contra Chile y Argentina. A veces hay individualidades que te definen un partido y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros también estamos dolidos. La selección está dando pelea. Creo que hizo un buen partido ayer, pero por detalles no pudimos llevarnos algún punto. Estamos amargados, pero tranquilos. Lo que hemos prometido lo hemos hecho", sostuvo.