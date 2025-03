Tras la derrota de Sporting Cristal ante Melgar, uno de los jugadores que salió a dar la cara por el equipo fue el defensa Gianfranco Chávez. El zaguero se disculpó con los hinchas por las dos derrotas seguidas que lleva el club rimense en el Torneo Apertura y prometió que tanto él como sus compañeros seguirán luchando para revertir esta mala situación.

Durante sus declaraciones para el canal que transmite el certamen, el jugador expresó claramente su pesar por el resultado adverso, pero también se incomodó al ser consultado por una supuesta falta de actitud en el equipo.

Chávez se incomodó con reportero de L1 Max: "¿No has visto el partido?"

"¿No has visto hoy el partido, hermano? El equipo corrió, metió hasta el final. Lo tuvimos ahí (el gol). En los últimos minutos no se pudo dar, pero, bueno, así es. Hay que seguir luchando, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir todos juntos con nuestras familias y los hinchas", respondió Chávez ante la pregunta del hombre de prensa.

"Ya te dije todo. Vamos a salir adelante, a luchar por esta camiseta, que se representa siempre a muerte aquí y en donde sea. Esto es Sporting Cristal y vamos a dar lucha donde sea", agregó el futbolista de 26 años.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá la chance de recuperarse en su siguiente compromiso, como local, ante Deportivo Binacional por la jornada 6 del certamen. El cotejo aún no tiene fecha ni hora confirmada debido a la cercanía con los partidos de la selección peruana por eliminatorias.

¿Cómo va Sporting Cristal en la tabla de posiciones de la Liga 1?

Tras disputar sus primeros cinco encuentros de esta temporada, el equipo de Guillermo Farré se ubica noveno en la clasificación general con apenas 7 puntos fruto de dos triunfos, un empate y una derrota.