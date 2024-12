El DT Néstor 'Pipo' Gorosito, quien será el nuevo técnico de Alianza Lima para la temporada 2025, ya tendría definido a uno de sus refuerzos extranjeros. Según informó el periodista argentino Guillermo Cardozo, el nombre que interesa al club íntimo en este mercado de fichajes es el del volante Agustín Cardozo, a quien el estratega ya conoce de su paso por la liga de su país.

Actualmente, el futbolista milita en el club Tigre, de la primera división del país gaucho, pero estaría próximo a quedar libre tras tomar la decisión de no renovar. No obstante, los blanquiazules no son los únicos que han puesto el ojo en él, pues Gimnasia La Plata, su exequipo, también buscaría tenerlo de vuelta.

Agustín Cardozo interesa a Alianza Lima

"Alianza Lima tiene en consideración a Agustín Cardozo, quien se irá en condición libre el próximo 31 de diciembre. El equipo peruano será dirigido por Pipo Gorosito, con quien el volante trabajó no solo en Tigre, sino también en Gimnasia La Plata", indicó Guillermo Cardozo, comunicador del podcast 'Esto es Tigre', en la red social X.

Agustín Cardozo solo ha jugado una vez fuera de Argentina. Foto: captura de Guillermo Cardozo/X

La información brindada coincide con lo señalado días antes por Luciano García, otro periodista argentino, quien ya había adelantado qué tipo de futbolistas eran del agrado de 'Pipo' Gorosito para el armado de sus planteles.

"Él suele armarse no solo de jugadores de experiencia, sino de futbolistas que él conoce. A todos los clubes a los que va, siempre le gusta tener a uno o dos jugadores que ya dirigió. En Tigre lo hizo mucho. Entonces, no se sorprendan si llama a uno que dirigió en Tigre, Colón u otros equipos en los que ha estado en el último tiempo", señaló García para el programa de YouTube 'Desmarcados'.

"Si hay un jugador que a él le gusta, lo va llamando en distintos clubes. Acá en Argentina está Agustín Cardozo, el volante central que lo llevó a Gimnasia", agregó en aquella oportunidad.

Números de Agustín Cardozo

Este 2024, el mediocampista lleva jugados 39 partidos oficiales entre la Liga Profesional Argentina, Copa Argentina y Copa de la Liga Profesional. En total, acumula 3.450 minutos en cancha, con saldo de dos goles y una asistencia.

¿Cuánto vale el pase de Agustín Cardozo?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de mercado actual del volante de 27 años es de 1,5 millones de euros. De concretarse su fichaje, sería uno de los jugadores mejor cotizados de la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Agustín Cardozo?

Estos son los equipos cuya camiseta ha defendido Agustín Cardozo a lo largo de su carrera. De llegar a Alianza, sería su segunda salida al extranjero luego de un breve paso por el Istra de Croacia.