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Deportes

Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la jornada 12 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Atlético y Universitario se disputará en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

Alianza Atlético y Universitario se enfrentan en el Mansiche. Foto: composición LR/ChatGPT
Alianza Atlético y Universitario se enfrentan en el Mansiche. Foto: composición LR/ChatGPT
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Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el césped del estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfazo de visita por 3-1 ante Sport Boys, el cuadro sullanense se posicionó como líder de la tabla y ahora enfrentará a Universitario en Trujillo. Por el lado de la 'U', igualó 2-2 ante Melgar en el Monumental y dejó pasar la gran chance de llegar al primer lugar del Clausura.

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Horarios por país del partido Alianza Atlético vs Universitario

El duelo entre Alianza Atlético y Universitario se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

Canal para ver Alianza Atlético vs Universitario

El partido entre Alianza Atlético y Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Atlético vs Universitario

Alianza Atlético y Universitario se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Atlético vs Universitario: posibles formaciones

  • Alianza Atlético: Prieto; Fernández, Guzmán, Luján, Gordillo; Díaz; Muñoz, Lupu, del Castillo, Penilla e Ingratti.
  • Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Concha, Quispe, Inga; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Alianza Atlético vs Universitario

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre Alianza Atlético.

  • Betsson: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,10), gana Universitario (2,42)
  • Betano: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,37)
  • Bet365: gana Alianza Atlético (2,80), empate (3,20), gana Universitario (2,38)
  • 1XBet: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,26), gana Universitario (2,35)
  • Caliente: gana Alianza Atlético (2,90), empate (3,30), gana Universitario (2,40)
  • Doradobet: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,45).

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • Sport Boys 1-3 Alianza Atlético | 11.10.26
  • Alianza Atlético 3-0 Sport Boys | 6.10.26
  • Sport Boys 2-5 Alianza Atlético | 27.09.26
  • Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos | 18.09.26
  • Atlético Grau 3-1 Alianza Atlético | 13.09.26

Últimos partidos de Universitario

  • Universitario 2-2 Melgar | 10.10.26
  • Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario | 19.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Universitario 2-2 Comerciantes Unidos | 5.09.26
  • UTC 2-4 Universitario | 29.08.26

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