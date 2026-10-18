Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el césped del estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfazo de visita por 3-1 ante Sport Boys, el cuadro sullanense se posicionó como líder de la tabla y ahora enfrentará a Universitario en Trujillo. Por el lado de la 'U', igualó 2-2 ante Melgar en el Monumental y dejó pasar la gran chance de llegar al primer lugar del Clausura.

Horarios por país del partido Alianza Atlético vs Universitario

El duelo entre Alianza Atlético y Universitario se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Canal para ver Alianza Atlético vs Universitario

El partido entre Alianza Atlético y Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Atlético vs Universitario

Alianza Atlético y Universitario se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Atlético vs Universitario: posibles formaciones

Alianza Atlético: Prieto; Fernández, Guzmán, Luján, Gordillo; Díaz; Muñoz, Lupu, del Castillo, Penilla e Ingratti.

Prieto; Fernández, Guzmán, Luján, Gordillo; Díaz; Muñoz, Lupu, del Castillo, Penilla e Ingratti. Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Concha, Quispe, Inga; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Alianza Atlético vs Universitario

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre Alianza Atlético.

Betsson: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,10), gana Universitario (2,42)

Betano: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,37)

Bet365: gana Alianza Atlético (2,80), empate (3,20), gana Universitario (2,38)

1XBet: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,26), gana Universitario (2,35)

Caliente: gana Alianza Atlético (2,90), empate (3,30), gana Universitario (2,40)

Doradobet: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,45).

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