Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la jornada 12 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Atlético y Universitario se disputará en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.
Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el césped del estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfazo de visita por 3-1 ante Sport Boys, el cuadro sullanense se posicionó como líder de la tabla y ahora enfrentará a Universitario en Trujillo. Por el lado de la 'U', igualó 2-2 ante Melgar en el Monumental y dejó pasar la gran chance de llegar al primer lugar del Clausura.
Horarios por país del partido Alianza Atlético vs Universitario
El duelo entre Alianza Atlético y Universitario se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
Canal para ver Alianza Atlético vs Universitario
El partido entre Alianza Atlético y Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Alianza Atlético vs Universitario
Alianza Atlético y Universitario se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.
Alineaciones Alianza Atlético vs Universitario: posibles formaciones
- Alianza Atlético: Prieto; Fernández, Guzmán, Luján, Gordillo; Díaz; Muñoz, Lupu, del Castillo, Penilla e Ingratti.
- Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Concha, Quispe, Inga; Lapadula y Valera.
Pronóstico de Alianza Atlético vs Universitario
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre Alianza Atlético.
- Betsson: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,10), gana Universitario (2,42)
- Betano: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,37)
- Bet365: gana Alianza Atlético (2,80), empate (3,20), gana Universitario (2,38)
- 1XBet: gana Alianza Atlético (2,88), empate (3,26), gana Universitario (2,35)
- Caliente: gana Alianza Atlético (2,90), empate (3,30), gana Universitario (2,40)
- Doradobet: gana Alianza Atlético (3,00), empate (3,25), gana Universitario (2,45).
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