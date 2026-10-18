Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan HOY domingo 18 de octubre, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el césped del estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria de visita por 1-0 ante UTC, los rimenses recibirán a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo. El equipo dirigido por Roberto Mosquera sabe que de ganar, podrá mantenerse en el primer lugar de la tabla. En cuanto al conjunto cutervino, no sabe de triunfos desde hace cinco partidos y buscará dar el golpe en Lima.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

El duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

El partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

Alineaciones Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: posibles formaciones

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.

Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos. Comerciantes Unidos: Córdova; Rojas, Fuentes, J. Rodríguez, Cossío; Arias, A. Rodríguez, Parodi, Olivares; Vilca y Sen.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Comerciantes Unidos.

Betsson: gana Sporting Cristal (1,25), empate (5,55), gana Comerciantes Unidos (10,00)

Betano: gana Sporting Cristal (1,30), empate (5,90), gana Comerciantes Unidos (12,00)

Bet365: gana Sporting Cristal (1,29), empate (5,00), gana Comerciantes Unidos (10,00)

1XBet: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,55), gana Comerciantes Unidos (9,40)

Caliente: gana Sporting Cristal (1,27), empate (5,60), gana Comerciantes Unidos (9,40)

Doradobet: gana Sporting Cristal (1,30), empate (5,66), gana Comerciantes Unidos (9,50).

Últimos partidos de Sporting Cristal

UTC 0- 1 Sporting Cristal | 11.10.26

| 11.10.26 Sporting Cristal 5 -0 ADT | 1.10.26

-0 ADT | 1.10.26 ADT 0- 1 Sporting Cristal | 27.09.26

| 27.09.26 Sporting Cristal 3 -1 Atlético Grau | 19.09.26

-1 Atlético Grau | 19.09.26 CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal | 13.09.26

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