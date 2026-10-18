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Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El partido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Rebaza Acosta se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Alianza Lima y Rebaza Acosta se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ChatGPT
Alianza Lima y Rebaza Acosta se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ChatGPT
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Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO juegan HOY domingo 18 de octubre por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes.

Las dirigidas por Alejandro Schmitz llegan al partido debut tras su participación en la Brasil Cup y luego de su presentación en la Noche Blanquiazul. En cuanto a su rival, Rebaza Acosta se ha reforzado de la mejor manera con el objetivo de realizar una gran temporada.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El duelo entre Alianza Lima y Rebaza Acosta se disputará este domingo 18 de octubre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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Historial de Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y Rebaza Acosta.

  • Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta | 11.01.26
  • Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta | 22.11.25
  • Rebaza Acosta 0-3 Alianza Lima | 23.03.25
  • Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta | 25.01.25
  • Rebaza Acosta 1-3 Alianza Lima | 10.03.24

Pronóstico de Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Alianza Lima sobre Rebaza Acosta.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,01), gana Rebaza Acosta (11,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,01), gana Rebaza Acosta (9,70)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,01), gana Rebaza Acosta (9,00)

Entradas para Alianza Lima vs Rebaza Acosta

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles

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