Diego Romero es uno de los porteros más prometedores del fútbol peruano, lo cual hizo que buscara mejores oportunidades fuera de Universitario, donde no jugaba con regularidad. Es así que, a inicios de 2025, fue anunciado como nuevo fichaje de Banfield, club de la primera división de Argentina, donde, hasta el momento, no ha tenido mayores opciones de demostrar su talento. El ‘Taladro’ ya disputó dos fechas del torneo, en los que Romero quedó en la banca de suplentes al ser opacado por Facundo Sanguinetti, que surgió de las menores del club.

Romero, de 23 años, llegó a Banfield con grandes expectativas, pero todo apunta a que tendrá que luchar más de lo esperado por la titularidad. Su técnico, Ariel Broggi se deshizo en elogios hacia Sanguinetti y manifestó su felicidad, pues es un arquero de la casa que empieza a tener buenas actuaciones. Asimismo, señaló que, pese a que tuvo la posibilidad de emigrar, quiso quedarse.

¿Qué dijo el DT de Diego Romero sobre el otro arquero de Banfield?

Ariel Broggi, estratega de Banfield, sorprendió con una declaración que pone en entredicho el rol que podría tener Diego Romero en el equipo. Tras el último partido en el que el ‘Taladro’ goleó 3 a 0 a Newell’s, el entrenador dejó entrever que su intención es darle mayor protagonismo a Facundo Sanguinetti, arquero formado en el club.

“‘Facu’ tuvo un partido importante el otro día, hoy de nuevo. Me pone contento esas situaciones porque él es un chico que tiene muchas ganas y es del club, que eso es más valorable todavía. Cuando viene un chico del club y puede dar vuelta a la situación. El arquero tiene una posición muy ingrata donde siempre tienen responsabilidad en un gol”, inició el técnico.

“Ir valorando a un chico del club, no solo ‘Facu’ sino a varios. Como cabezas debemos ir valorando a los chicos, que sienten al club. Porque ‘Facu’ seguramente tuvo chances de poder salir y se quiso quedar, y lo está peleando y estoy contento por sus actuaciones”, agregó Broggi, que destacó a Banfield como un club que trabaja mucho en sus canteras.

Facundo Sanguinetti, de 23 años, es una de las apuestas de Banfield para el futuro. Su desempeño en las divisiones menores le valió el reconocimiento del cuerpo técnico, y todo indica que podría disputarle el puesto a Romero. La situación del peruano se complica, ya que su intención al llegar al equipo argentino era sumar minutos y consolidarse en una liga de mayor nivel.

Diego Romero anunció que no quiere volver a jugar en el Perú

Pese a que su situación actual en Banfield es incierta, Diego Romero fue contundente al hablar sobre su futuro. En declaraciones pasadas cuando llegó al club argentino, el arquero dejó en claro que su intención no es regresar al fútbol peruano en el corto plazo.

“Tengo mis metas muy marcadas, tengo un punto donde quiero estar, no me salgo del foco, tengo que seguir trabajando y aprendiendo. Estoy convencido de que este club me dará mucha confianza, va a ser que siga creciendo y lo que yo quiero es ya no regresar a Perú. De mi parte voy a entregar todo mi profesionalismo y a seguir trabajando para lograr grandes cosas”, señaló a La Cátedra Deportes.

Asimismo, dio sus impresiones luego de sus primeros entrenamientos con el ‘Taladro’. “Destaco mucho la intensidad que hay aquí. El esfuerzo que dan los chicos por sobresalir es impresionante. Me dicen que ataque más la pelota, que pueda anticipar la trayectoria del balón y eso me va a ayudar. Intensidad hay en todos lados. En la ‘U’ me tocó estar con buenos preparadores de arqueros y siento que me han ayudado mucho para poder estar acá”, añadió.