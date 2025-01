La debacle de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 2025 ha generado opiniones divididos. Algunos aseguran que la responsabilidad es de 'Chemo' del Solar por su mala gestión y convocatoria. Otros responsabilizan a los jugadores por su falta de hambre y gloria. En cambio, un grupo de personalidades relacionadas al ámbito deportivo analizan el trasfondo de la situación.

Germán Alemanno, por ejemplo, opinó sobre la crisis que atraviesa el fútbol de menores en torneos internacionales. El exfutbolista señaló que los principales responsables son los clubes, puesto que no existe una política de formación para las futuras promesas del balompié peruano.

¿Qué dijo Germán Alemanno sobre la crisis de la selección peruana Sub 20?

Por medio de redes sociales, Germán Alemanno reflexionó sobre la paupérrima participación de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 2025. El otrora delantero crema culpó a los clubes peruanos por no preocuparse por la formación de las nuevas generaciones.

"Echarle la culpa a Chemo es no entender nada de nada. Mejor pregúntense cuántos clubes invierten en vivienda, alimentación y buenos formadores en Perú para los menores. No es por arte de magia que los jugadores salen en otros países. Si no se invierte, no se gana, no hay secretos", escribió en su cuenta de 'X'.

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano Sub-20?

El choque entre Perú y Uruguay, correspondiente a la cuarta fecha del grupo A del Sudamericano Sub-20 2025, se disputará este miércoles 29 de enero de 2025. El escenario será el Estadio Metropolitano de Lara, en Venezuela, una de las sedes más emblemáticas del torneo juvenil. Este encuentro representa el cierre de la participación peruana, que buscará sumar sus primeros puntos.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay Sub-20 EN VIVO?

La transmisión en vivo del partido estará disponible en Perú por la señal abierta a través de América TV. En Uruguay, el encuentro será emitido por DSports, canal exclusivo de DirecTV, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo para toda Sudamérica. Es importante destacar que los derechos de transmisión están limitados a estas plataformas, por lo que se recomienda evitar páginas no autorizadas para disfrutar del evento.

Tabla de posiciones: grupo A