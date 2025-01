Apuestas Manchester City vs Brujas: pronóstico del partido por la última fecha de la Champions League

Manchester City no tiene margen de error. El equipo de Pep Guardiola, que hace apenas dos temporadas ganó por primera vez en su historia la Champions League, hoy se encuentra al borde de quedar eliminado en primera fase. Solo una victoria contra Brujas le permitirá al conjunto ciudadano seguir en competencia.

Con sus 8 puntos fruto de dos victorias, dos empates y tres derrotas, el City se ubica actualmente en la casilla 25 de la tabla general del torneo, exactamente un puesto por debajo de la última posición que da cupo a los playoffs. Para su buena suerte, dos de los rivales directos que tiene en la lucha por clasificar juegan entre sí (PSG y Benfica), de modo que le basta con cumplir su trabajo para escapar de un desenlace trágico.

Manchester City vs Brujas: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar en este partido al Manchester City. El triunfo del Brujas paga hasta más de 15 veces en algunos casos.

Betsson: gana City (1,18), empate (8,10), gana Brujas (14,50)

Bet365: gana City (1,20), empate (7,50), gana Brujas (11,00)

Betano: gana City (1,22), empate (6,90), gana Brujas (11,75)

1XBet: gana City (1,21), empate (7,95), gana Brujas (14,60)

Coolbet: gana City (1,18), empate (8,40), gana Brujas (15,76)

Doradobet: gana City (1,22), empate (7,00), gana Brujas (12,00).

Posibles alineaciones de Manchester City vs Brujas

Estos son los probables equipos titulares de Manchester City y Brujas por la Champions League.

Manchester City : Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovačić; Savinho, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.

: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovačić; Savinho, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Brujas: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talibi, Jutglà, Tzolis.

¿Cuándo juega Manchester City vs Brujas?

El partido Manchester City vs Brujas, por la última fecha de esta fase de liguilla en la Champions League 2024-25, se jugará este miércoles 29 de enero, en el Etihad Stadium. El duelo arranca a las 3.00 p. m. (hora peruana), en simultáneo con los otros 17 cotejos de esta jornada.

¿Dónde ver Manchester City vs Brujas?

La transmisión del Manchester City vs Brujas estará a cargo de los siguientes canales de TV y/o plataformas de streaming dependiendo del país en el que te ubiques.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Max

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN 5

Ecuador: ESPN

México: Caliente TV

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Zona TUDN, ViX

España: M+ Liga de Campeones 5, M+ Liga de Campeones 6.

Historial de Manchester City vs Brujas

Manchester City 4-1 Brujas | Champions League 2021-22.

Brujas 1-5 Manchester City | Champions League 2021-22.

¿Cómo ver Manchester City vs Brujas?

Para que no te pierdas el Manchester City vs Brujas por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. Esta plataforma transmitirá el partido en Sudamérica y Centroamérica.