En una reciente entrevista previo a la ceremonia de premiación de la Liga 1 2024, Jean Ferrari aseguró la permanencia de Andy Polo en Universitario para la próxima temporada, con lo que despejó cualquier duda sobre el futuro del también jugador de la selección peruana. Polo, figura clave en la campaña 2024, seguirá defendiendo los colores crema en la Liga 1 del próximo año, una decisión que refuerza el compromiso del club con sus jugadores más importantes.

Además de la continuidad de Polo, Ferrari dio detalles del posible enfrentamiento que sostendrá la ‘U’ contra Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en un amistoso internacional que marcaría un hito para el club peruano. Este posible partido refuerza los planes de Universitario de consolidarse como un equipo con proyección global.

Jean Ferrari confirma que Andy Polo se queda en Universitario para el 2025

En entrevista para L1 Max, Jean Ferrari fue claro al referirse al futuro de Andy Polo y aseguró que el jugador de 30 años continuará defendiendo la camiseta crema para la temporada 2025. De esta forma, el administrador ‘merengue’ echa por tierra los diversos rumores que circularon sobre la ‘Joya’, los cuales lo situaban lejos del club de Ate.

“Se queda. No hay nada que discutir”, sentenció Ferrari. Estas palabras subrayan la confianza del club en el jugador, quien fue determinante en las competencias locales e internacionales en 2024. Polo, conocido por su habilidad y velocidad, se convirtió en un pilar del esquema táctico del equipo, tras generar oportunidades de gol y ser clave en partidos decisivos.

Con esta confirmación, Ferrari destaca que el compromiso de Universitario no solo se centra en mantener a figuras destacadas como Polo, sino también en fortalecer la plantilla con miras a la Liga 1 y torneos internacionales. La ‘Joya’ no solo representa experiencia, sino también liderazgo dentro del vestuario, algo que Ferrari y el comando técnico valoran profundamente.

En el 2024, Polo fue uno de los pilares en el bicampeonato de Universitario tras anotar tres goles y brindar un total de 12 asistencias en los 40 partidos que disputó. En 2023, el jugador también fue fundamental para el equipo al dar 14 pases de gol en los 40 cotejos que jugó entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Andy Polo sonó en Chile, Brasil y Europa

El talento de Andy Polo no pasó desapercibido fuera de las fronteras peruanas. Durante el último mercado de pases, equipos de Chile, Brasil e incluso de ligas europeas mostraron interés en contar con sus servicios. Sin embargo, el jugador se mantendrá en Universitario, donde encontró un espacio para brillar y consolidarse como una de las figuras más destacadas del fútbol peruano.

Uno de los primeros equipos a los que se vinculó con Andy Polo fue Colo-Colo, actual campeón de Chile, que habría desestimado su fichaje debido a que no entró en los planes del técnico, Jorge Almirón. Asimismo, trascendió que ‘Polito’ interesaba a equipos de Brasil y de Europa.

“Andy Polo tiene dos ofertas del extranjero. No hay nada en Chile. Una es de Brasil y otra de Europa. Me dicen que no es de una liga de las más grandes, pero es europea. Al no querer revelarla, entiendo que se inclinan más por la (propuesta) de Brasil”, señaló Mario Pinedo, periodista de RPP.

Jean Ferrari dio detalles del partido entre Universitario e Inter Miami

Otro de los puntos destacados en las declaraciones de Jean Ferrari fue el anuncio de conversaciones preliminares para un amistoso internacional contra el Inter Miami. Este encuentro, que podría realizarse a finales de enero, tiene como objetivo fortalecer la marca de Universitario a nivel global y brindar una experiencia única a sus jugadores y aficionados.

“Todavía no está cerrado, todavía no podemos oficializar nada porque no está oficialmente cerrado. Todavía son conversaciones, nada más. Yo calculo que esta semana tendría que estarse cerrando en el caso que se pueda dar”, aseguró el dirigente previo a la ceremonia de premiación de la Liga 1 2024.