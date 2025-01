El futuro de Andy Polo en Universitario de Deportes es totalmente incierto. Mientras la 'U' continúa armándose para el 2025, se sumó un nuevo dolor de cabeza: la posible salida de la 'Joya'. Un par de propuestas del exterior, concretamente de Brasil y Europa, habrían puesto a meditar al futbolista sobre su continuidad en la institución merengue.

Por el momento, no existe nada concreto sobre su futuro. Ante tantos rumores a su alrededor, Fabián Bustos, DT del cuadro merengue, habló sobre la remota partida de Andy Polo al extranjero. El estratega dejó en claro que el extremo es importante para él y le guarda un gran aprecio.

PUEDES VER: Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez jugará amistoso contra Universitario en el Monumental

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la posible salida de Andy Polo de Universitario?

En conversación con los medios nacionales, Fabián Bustos se refirió a la posible salida de Andy Polo. El entrenador campeón del fútbol peruano señaló que su traspaso es un tema que le compete a la directiva. Asimismo, enfatizó en que el jugador está contento en el equipo junto con el resto de sus compañeros.

"Es un tema de la dirigencia, si hay alguna posibilidad la dirigencia lo verá. Yo lo veo muy feliz, trabajando muy bien. Yo hablo todos los días con él, lo veo muy enfocado en lo que tiene que hacer", declaró.

"Hablemos de la realidad, y esa es que Andy está acá, está muy feliz. Lo aprecio mucho como jugador, como todos porque me han dado la posibilidad de ser campeón acá en Perú", añadió.

¿Andy Polo será nuevo jugador de Ceará de Brasil?

El periodista Menino Horácio, del medio Rádio O Povo CBN, señaló que Andy Polo fue uno de los ofrecimientos que recibió el club en este mercado de pases. "Andy Polo, delantero de Universitario y de la selección peruana, fue ofrecido al Ceará. El jugador de 30 años es una de las figuras más destacadas de su país, tanto a nivel de club como de selección", comentó el comunicador.

Sin embargo, Horácio mencionó que Polo no debería ser fichado por el conjunto cearense debido a ciertas cuestiones extradeportivas, aunque no aclaró a cuáles se refería. "Se evaluaron cuestiones importantes fuera del campo y el deportista no deberá usar la camiseta del abuelo", añadió en su cuenta de la red social X.

En febrero del 2024, Polo fue encontrado culpable de violencia doméstica contra su expareja Génesis Alarcón, según dictaminó un jurado en Oregón, Estados Unidos. El fallo, que ordenó al futbolista a pagar una indemnización económica de 600.000 dólares, llegó luego de casi tres años de realizada la denuncia, la cual ya le había costado al deportista su puesto en el Portland Timbers de la MLS.