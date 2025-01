El futuro de Andy Polo en Universitario de Deportes todavía no está del todo definido. Tras haber sido pieza clave para el título del 2024 que consolidó a los cremas como bicampeones, el atacante ha empezado a sonar como posible fichaje para algunos clubes del extranjero. Aunque en un primer momento se mencionó al Colo Colo de Chile, ahora los rumores lo vinculan al Ceará de Brasil.

El cuadro de la ciudad de Fortaleza es uno de los recién ascendidos al Brasileirao 2025 y busca reforzar su plantel para mantener la categoría, así como pelear por la clasificación a algún torneo internacional. Por ello se activó la opción de contar con el peruano, aunque no todos estarían de acuerdo con su llegada.

¿Andy Polo jugará en el Ceará de Brasil?

El periodista Menino Horácio, reportero del cuadro alvinegro para el medio Rádio O Povo CBN, indicó que el extremo de Universitario fue uno de los ofrecimientos que recibió el club en este mercado de pases. "Andy Polo, delantero de Universitario y de la selección peruana, fue ofrecido al Ceará. El jugador de 30 años es una de las figuras más destacadas de su país, tanto a nivel de club como de selección", contó el comunicador.

No obstante, Horácio también mencionó que Polo no debería ser fichado por el conjunto cearense debido a ciertas cuestiones extradeportivas, aunque no aclaró a cuáles se refería. "Sin embargo, se evaluaron cuestiones importantes fuera del campo y el deportista no deberá usar la camiseta del abuelo", agregó en su cuenta de la red social X.

Horácio recordó de forma sutil el paso de Polo en Portland Timbers con esta fotografía. Foto: captura de X

En febrero del 2024, Polo fue encontrado culpable de violencia doméstica contra su expareja Génesis Alarcón, según dictaminó un jurado en Oregón, Estados Unidos. El fallo, que ordenó al futbolista a pagar una indemnización económica de 600.000 dólares, llegó luego de casi tres años de realizada la denuncia, la cual ya le había costado al deportista su puesto en el Portland Timbers de la MLS.

¿Qué 'jugada' podría realizar Andy Polo para dejar Universitario?

Aunque desde el conjunto de Ate no contemplan la posibilidad de dejar partir a su jugador, Andy Polo tendría un 'as' bajo la manga para conseguir su libertad y firmar por un nuevo equipo para este 2025.

Según el periodista Mario Pinedo, el contrato entre el delantero y Universitario de Deportes cuenta con una cláusula monetaria. De conseguir que Ceará abone el monto requerido, Polo podría finalizar su vínculo con la 'U' y llegar como agente libre a Brasil o, incluso, a una liga menor de Europa, añadió el comunicador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Andy Polo con Universitario?

Tras haber sido repatriado por el cuadro estudiantil en marzo del 2022, Andy Polo renovó por última vez a fines del 2023. Aquella vez, se estableció que la fecha de vencimiento de su actual contrato sea el 31 diciembre de este año.