Universitario está cerca de su cerrar su último refuerzo para el 2025. Mientras lo resuelve, la 'U' tiene un nuevo dolor de cabeza: la posible salida de Andy Polo. El extremo ha sido tendencia en los últimos días ante un presunto interés de Colo-Colo. No obstante, esta posibilidad no pasó de ser un rumor. Hoy en día se habla de que podría recalar en Brasil o regresar a Europa.

Es innegable que la 'Joya' ha sido uno de los puntos más altos en los últimos años para Universitario, por lo que no es descabellado pensar en una posible partida al extranjero. Por el momento, aún continúa analizando su decisión a semanas del inicio de la Liga 1 2025.

Andy Polo podría dejar Universitario para llegar a Brasil o Europa

En la última edición del programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, el periodista Mario Pinedo reveló que Andy Polo ha sido pedido desde Brasil y una liga de menor nivel en Europa. Ante ello, el futbolista se estaría planteando dejar la institución merengue.

"Andy Polo tiene dos ofertas del extranjero. No hay nada en Chile. Una es de Brasil y otra de Europa. Me dicen que no es de una liga de las más grandes, pero es europea. Al no querer revelarla, entiendo que se inclinan más por la (propuesta) de Brasil"

Asimismo, enfatizó en que si un equipo paga la cláusula de Andy Polo, el futbolista tendrá que irse. "Tiene cláusula de salida. Más allá de que el club quiera o no, si pone el dinero, se tiene que ir. Ahora, la decisión de ejecutar la cláusula la tiene el jugador. A mí me dicen que lo está pensando (salir de Universitario)", añadió.

¿Qué pasó con la presunta llegada de Andy Polo a Colo-Colo?

En principio, Colo-Colo fue el primer club con el que Andy Polo fue vinculado. Sin embargo, este rumor va perdiendo peso con el transcurso de los días. Por un lado, desde Chile apuntan que su llegada se cayó porque no fue del gusto del DT del 'Cacique'. "Andy Polo fue ofrecido, pero no convenció a Jorge Almiron”, señaló El Mercurio.

Ahora bien, otro de los motivos por los que no se concretaría este fichaje es por el cupo de extranjeros. Actualmente, en Chile se discute la posibilidad de disminuir la cantidad de jugadores foráneos en el torneo de seis jugadores en plantilla y cinco en cancha, como fue en 2024, a cinco en plantilla.

“Sí quieren a Polo en Colo-Colo, pero en el torneo chileno hay un tema. Hoy son 5 los cupos de extranjeros y la liga lo subió a 6. Ahora hay una huelga de futbolistas chilenos para bajar a 5. Si esa huelga se sostiene y se hace realidad el pedido para bajar los cupos, Colo-Colo no va a traer a Polo. Pero si esa norma no procede, Colo-Colo hoy tiene directorio y va a ir por Polo”, indicó Enrique de la Rosa en el programa de YouTube, ‘Fútbol Champán’.