Mosquitos rojos, la innovación biotecnológica que 3 países de América Latina están probando contra el dengue

La lucha contra el dengue, una enfermedad que afecta a millones de personas en América Latina cada año, ha dado un giro revolucionario gracias a los llamados mosquitos rojos. Esta innovadora técnica biotecnológica, desarrollada para combatir al mosquito Aedes aegypti, se está implementando en Argentina, Brasil y México como parte de un esfuerzo por reducir significativamente la incidencia de la enfermedad.

El método consiste en liberar mosquitos machos estériles identificados por su pigmentación roja. Estos insectos, incapaces de transmitir enfermedades ni picar, se aparean con hembras silvestres e interrumpen el ciclo reproductivo del mosquito transmisor del dengue. Esta técnica se presenta como una alternativa ambientalmente amigable a los insecticidas tradicionales.

¿Qué son los mosquitos rojos y cómo funcionan en la lucha contra el dengue?

Los mosquitos rojos son una creación biotecnológica diseñada para controlar la población del Aedes aegypti, el principal vector del dengue. Según especialistas, esta técnica se basa en la esterilización de mosquitos machos criados en laboratorios. En su etapa de pupa, se separan de las hembras, se esterilizan y se les pigmenta de rojo para facilitar su monitoreo en el ambiente.

Cuando los mosquitos estériles son liberados, compiten con los machos silvestres por el apareamiento. Sin embargo, los huevos resultantes de las hembras apareadas con estos machos no se desarrollan, reduciendo la población de mosquitos de manera sostenida. En Estados Unidos, donde se ha probado previamente, se han logrado reducciones significativas en las poblaciones de estos vectores.

PUEDES VER: Científicos crean la primera batería de sodio que dura 15 años y le pondría fin al uso del litio

¿Dónde se están utilizando los mosquitos rojos en América Latina?

El uso de los mosquitos rojos ya se está probando en tres países de América Latina: Argentina, Brasil y México. En Guaymallén, una ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina, se ha liberado un lote piloto de 10,000 mosquitos estériles. Este experimento busca evaluar la eficacia de la técnica en condiciones reales.

Por su parte, Brasil y México han adoptado proyectos similares en regiones altamente afectadas por el dengue. Estas iniciativas se basan en experiencias exitosas previas en otros países, adaptando el método a las necesidades locales. La meta es replicar los resultados positivos logrados en Estados Unidos y disminuir la propagación de esta enfermedad.

¿Por qué los mosquitos rojos son una solución sostenible?

A diferencia de los métodos tradicionales, como el uso masivo de insecticidas, los mosquitos rojos ofrecen una solución más respetuosa con el medio ambiente. Los expertos aseguran que este enfoque evita los impactos negativos asociados al uso de químicos y, al mismo tiempo, ataca directamente al vector del dengue de forma específica y controlada.

Además, es crucial que la población comprenda que los machos estériles no representan un riesgo para los humanos. Según informes oficiales, “estos mosquitos no pican ni transmiten enfermedades”, por lo que eliminarlos no solo sería innecesario, sino contraproducente para el éxito del programa.