El fichaje de Miguel Trauco por Alianza Lima sigue generando reacciones entre los hinchas. Luego de varios días, el experimentado lateral de la selección peruana, quien tuvo un recordado paso por Universitario de Deportes, arribó a la capital para someterse a los exámenes médicos y estampar su firma como nuevo jugador blanquiazul. En su llegada al país, el exdefensor del Criciúma de Brasil sorprendió con sus declaraciones y no dudó en reafirmar su hinchaje por la 'U'.

Las declaraciones del 'Mago' no pasaron desapercibidas y uno de los que se pronunció fue el exfutbolista Marko Ciurlizza, quien conoce muy bien lo que es vestir la camiseta de los 'compadres'.

Ciurlizza le aconseja a Trauco cómo ganarse a los hinchas de Alianza

Marko Ciurlizza, exmediocampista que ganó 4 títulos con Alianza Lima, consideró que las declaraciones de Miguel Trauco sobre su hinchaje por Universitario no fueron las más acertadas.

"Me parece que pudo manejar de otra manera su declaración sin ocultar su hinchaje, que ya es conocido. Al final, en el día a día y lo que muestre profesionalmente, dentro del campo, va a ser que la gente lo quiera (...). No digo que le faltó el respeto al club y los hinchas, pero pudo manejarlo de otra manera. El léxico es grande", manifestó para las cámaras de 'Entre Bolas'.

Por otra parte, el popular 'Tigre' remarcó que el mundialista peruano puede ganarse a los aficionados íntimos ganando el título nacional. "Me queda claro que ha llegado un gran jugador, eso no cabe duda, está en él ganarse a una hinchada tan grande. Creo que él no ha salido campeón en el fútbol peruano y es una oportunidad poder lograr un título nacional y meterse a la gente al bolsillo. Viene de jugar el Brasileirao, que es un fútbol muy competitivo. Ahora, con todas las condiciones que te da Alianza, esperemos que alcance su mejor nivel", concluyó.

¿Qué dijo Miguel Trauco?

Apenas pisó suelo peruano, Trauco prometió sacrificio en su nuevo club, a pesar de ser simpatizante de Universitario. "A los hinchas de Alianza Lima decirles que de mi parte tendrán mucho trabajo y sacrificio. Yo soy hincha de la 'U' y eso no va a cambiar en nada", mencionó ante los medios de comunicación.

Además, el exjugador del Flamengo de Brasil lamentó que la 'U' no se comunicara con él para plantearle un posible regreso. "En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento, cuando había una oportunidad de volver Universitario, no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", agregó.

¿En qué clubes jugó Miguel Trauco?

Miguel Trauco ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera.