Declaración jurada de pareja de Noemi Alvarado revela presunto pago de S/30.000 por información de Frigoinca

Gonzalo Barreto Burga confesó en una declaración jurada que hurtó el celular de su pareja, Noemí Alvarado Llanos, empleada de confianza de Frigoinca, para venderlo a competidores de la empresa, reveló una investigación de la Unidad de Investigación de La República, realizada por los periodistas Ángel Páez y Rosmery Tapara.

En el reportaje Nilo Burga: pareja de Noemí Alvarado confesó que le robó y vendió el celular de Frigoinca, los periodistas relatan que Barreto Burga declaró que dos empresarios le pagaron S/30.000 por el dispositivo, que contenía información sobre presuntos actos de corrupción en la compañía dirigida por Nilo Burga Malca y su hijo Michael Burga Farro.

Barreto identificó a Josías Sánchez Dávila, accionista de CAAS Alimentos, y Martín Riepl Cuperstein, vinculado a Productos Gambrinus, como las personas que le ofrecieron el dinero a cambio del celular. Además, afirmó que ambos lo amenazaron con atentar contra la vida de Alvarado si denunciaba el hecho.

En su declaración, asegura que Sánchez le entregó S/10.000 dos días después del robo, mientras que Riepl completó el monto con S/20.000 siete días después.

El contenido del celular habría sustentado un reportaje emitido el 6 de octubre en el programa ‘Punto Final’, donde se expusieron audios, videos y documentos que vinculaban a Frigoinca con funcionarios de Qali Warma y la Dirección General de Salud Ambiental.

La información detallaba supuestos acuerdos ilícitos para favorecer los productos Don Simón, distribuidos por Frigoinca.

Tanto Sánchez como Riepl negaron las acusaciones de Barreto, al ser consultados por los periodistas de La República.

Riepl aseguró no conocer a Barreto y calificó la declaración como falsa. También aclaró que ya no trabajaba en Latina cuando se emitió el reportaje. Sánchez, por su parte, rechazó las afirmaciones y señaló que no entendía las motivaciones detrás de la declaración jurada.

La defensa de Frigoinca planea utilizar el testimonio de Barreto para desestimar las investigaciones periodísticas y las denuncias contra la empresa, argumentando que la información utilizada proviene de un origen ilícito.

No obstante, la Fiscalía cuenta con dos colaboradores eficaces que han ratificado varias de las revelaciones realizadas por Noemí Alvarado en programas como ‘Cuarto Poder’.

Nilo Burga, propietario de Frigoinca, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas el 25 de diciembre en un hotel de Magdalena del Mar. Antes de su fallecimiento, dejó manuscritos donde acusaba a Alvarado de haber filtrado la información de su empresa a sus competidores.

Según fuentes cercanas, Burga y su abogado habrían presionado a Alvarado para que asumiera la culpa a cambio de protección y una residencia en Colombia, propuesta que ella rechazó.

Alvarado decidió entregar su testimonio a la Fiscalía, reafirmando los hechos expuestos en los reportajes y aportando nuevas evidencias. La investigación continúa, mientras la autoinculpación de Gonzalo Barreto genera dudas sobre su veracidad y los intereses detrás de su declaración.