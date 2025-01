Quién ganó Steelers vs Bengals HOY EN VIVO, NFL 2025: resultado de los Acereros de Pittsburgh y dónde ver el juego

Averigua quién ganó Steelers vs Bengals HOY EN VIVO por la semana 18 de la NFL 2025. Se avecina el fin de la temporada regular con el partido entre Cincinnati y Pittsburgh en el Acrisure Stadium, que posee una capacidad para 68.000 espectadores en aproximado. La transmisión irá por la señal de ESPN en todo el territorio de México este 4 de enero.

El emocionante duelo de fútbol americano es clave para los Acereros, que aún luchan por el primer lugar de su división. No obstante, los Bengalíes quieren ser los grandes aguafiestas de la jornada. No te pierdas ni un solo momento de la acción y revisa quién ganó Steelers vs Bengals HOY EN VIVO.

¿Quién ganó Steelers vs Bengals HOY EN VIVO por NFL 2025?

Aún no arranca el partido entre Steelers vs Bengals. Una vez que finalicen los cuatro cuartos del choque, te contaremos quién ganó el choque.

¿A qué hora juega Steelers vs Bengals hoy?

A las 7.00 p. m. del centro de México comenzará el encuentro entre Steelers vs Bengals HOY. Estos son los horarios para el resto del país y Latinoamérica:

México (Pacífico): 6.00 p. m.

Baja California: 5.00 p. m.

Quintana Roo: 8.00 p. m.

Panamá, Colombia, Perú, Estados Unidos (Pittsburgh, Cincinnati y Miami): 8.00 p. m.

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Estados Unidos (Texas): 7.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas): 5.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil: 10.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Steelers vs Bengals EN VIVO por la NFL?

Los aficionados en México podrán seguir el partido en vivo a través de las siguientes plataformas: