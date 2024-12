¿Cómo quedó Dallas Cowboys vs Eagles? Resultado minuto a minuto de los Vaqueros por la semana 17 de la NFL 2024

El partido de Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles se jugará en el Lincoln Financial Field. Foto: composición LR / AFP

¿Cómo quedó Dallas Cowboys vs Eagles? El 'America's Team', ya eliminado de la carrera hacia los playoffs, sale al Lincoln Financial Field de Philadelphia HOY, domingo 29 de diciembre, por la semana 17 de la NFL 2024, a jugarse básicamente el honor ante un tradicional rival de la NFC Este. Las Águilas buscan asegurar el pase a la postemporada como el mejor equipo de la división, aunque con la sensible baja por conmoción de su mariscal de campo titular, Jalen Hurts.

La República Deportes te llevará el minuto a minuto, incidencias y el resultado de Cowboys vs Eagles por la week 17 vía Canal 5, ViX, FOX y DAZN NFL Game Pass.

¿Cómo quedó Dallas Cowboys vs Eagles por la NFL 2024?

Al finalizar los cuatro cuartos de acción en el Lincoln Financial Field, te contamos quién ganó el juego entre Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles por la NFL 2024.

¿A qué hora juegan Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles?

El compromiso de Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles iniciará en los siguientes horarios:

México (centro), Guatemala, Costa Rica, El Salvador, EE. UU. (Dallas, Chicago) : 12.00 p. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, : 12.00 p. m. México (Pacífico): 11.00 a. m.

11.00 a. m. México (Quintana Roo), EE. UU. (Philadelphia, Nueva York) , Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.

, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m. México (Baja California), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco) : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia: 2.00 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 7.00 p. m.

¿Dónde pasan el juego de Cowboys vs Eagles EN VIVO GRATIS?

La transmisión del juego de Cowboys vs Eagles estará disponible por Canal 5 y ViX Premium en México, así como por FOX en los Estados Unidos y por DAZN NFL Game Pass en todo el mundo. Asimismo, puedes seguir las incidencias del encuentro ONLINE GRATIS en La República Deportes.

