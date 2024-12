El pasado 25 de noviembre, Hugo Sotil recibió un merecido homenaje en Barcelona, donde su legado sigue vivo tras su paso por los ‘blaugranas’ desde 1973 hasta 1977. El popular ‘Cholo’ viajó a España por el aniversario 125 del club, donde fue recibido como invitado de honor y reconocido como una leyenda por la institución. Frente a esta situación, el exjugador de Deportivo Municipal y Alianza Lima expresó su tristeza al notar que en Perú no se le brinda el mismo reconocimiento, a pesar de su contribución al fútbol nacional.

Hugo Sotil también dio detalles de su recibimiento en Barcelona, donde no solo recibió la gratitud del club, sino también de exjugadores ‘culés’, quienes solo tuvieron palabras de elogio para con él. Asimismo, Sotil, quien se reafirmó como hincha acérrimo del club ‘blanquiazul’, criticó la tendencia de homenajear a las leyendas solo después de su fallecimiento.

Hugo Sotil expresó su tristeza por ser más reconocido en España que en Perú

En entrevista para el canal de YouTube de Juan Carlos Esteves, Hugo Sotil se mostró decepcionado por recibir más reconocimiento en el extranjero que en su propio país. Además, indicó que, si bien siente que es querido en el Perú, no se lo demuestran, pese a que fue parte del equipo de la selección peruana que ganó la Copa América en 1975 y que jugó los mundiales de 1970 y 1978.

“Fui querido en un país en el que nunca viví, y quizá mucho más que aquí en el Perú. Acá ya nos olvidamos del ‘Cholo’ Sotil. Tuve que ir a España para que me recuerden. Acá me quieren, pero no lo demuestran, allá me hablan como una persona mayor”, aseveró el ‘Cholo’.

Por otra parte, Sotil fue duro en criticar el hecho de que en el Perú se brinda homenaje a las glorias del fútbol cuando ya fallecieron. “Los homenajes se hacen acá, en vida, nada que mañana o pasado, sabemos cuál es el pensamiento de nosotros, los peruanos. Somos muy fáciles de olvidar”, declaró el también exfutbolista de Independiente de Medellín, Los Espartanos y Deportivo Junín.

Hugo Sotil fue homenajeado por el Barcelona

Durante su visita a Barcelona, Hugo Sotil se mostró emocionado al ver que no solo los aficionados de su época lo recuerdan, sino también las nuevas generaciones. “Es tan grande el cariño que le tienen al FBC Barcelona, que sus padres les hicieron socios”, comentó, con lo cual destacó la importancia de la memoria colectiva en el deporte.

El ‘Cholo’ recordó cómo los jóvenes aficionados, que no tuvieron la oportunidad de verlo jugar en vivo, han aprendido sobre su legado a través de sus padres. “Cuando los veo a ellos me quedo medio movido y pienso: ‘¿Tanto saben estos chiquillos?’. Y ellos me dicen: ‘Yo a los 7 años ya lo estaba viendo jugar en videos’”, expresó con nostalgia.

La nostalgia de un ícono

En el evento, Sotil estuvo acompañado de algunos excompañeros del título de 1974, lo que le permitió revivir momentos significativos de su carrera. Sin embargo, también lamentó la ausencia de muchos de sus colegas, como Johan Cruyff y Johan Neeskens, quienes ya no están con nosotros. “Me siento feliz por las atenciones que he tenido del FBC Barcelona y algunos de mis excompañeros”, dijo con pesar.

La remodelación del Camp Nou también fue un tema de conversación. Sotil confesó que al recorrer el estadio, sintió una mezcla de nostalgia y emoción, al recordar sus días de entrenamiento. “Sentí como cuando me iba a entrenar, pero yo estaba en otra realidad”, comentó, tras anticipar la apertura parcial del estadio en febrero.