Lo que vivieron los hinchas de Alianza Lima en 2020 fue muy doloroso pese a que, posteriormente, el TAS resolvió a favor del equipo íntimo y descontó puntos a Carlos Stein, lo cual lo ubicó por encima del club de Lambayeque y, por ende, se salvó del descenso. Después, vino la alegría inmensa del bicampeonato; sin embargo, en 2023, la afición victoriana experimentó otro 'dardo' en el corazón con la final perdida ante Universitario en Matute. En esa línea, el delegado de los blanquiazules, 'Tito' Ordóñez, reveló qué episodio le dolió más.

Aquella definición en el Estadio Alejandro Villanueva le significó a Alianza Lima perder la oportunidad de conseguir el segundo tricampeonato de su historia. Ahora, para la temporada 2025, los íntimos buscarán aguarle la fiesta al 'compadre' para que no logre su tercera estrella consecutiva.

Delegado de Alianza Lima revela el episodio que más le dolió

En una entrevista con el programa de YouTube 'Entre ceja y ceja', 'Tito' Ordóñez dio a conocer que el 'descenso' del 2020 fue un episodio más doloroso que la final perdida en 2023 ante Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

"Cuando llegas a las finales, tienes que prepararte para ganar y perder. Por supuesto que te produce dolor (la final de 2023 ante la 'U'), pero lo del 2020 era mucho más importante, no solamente por la situación deportiva, sino también por la serie de irregularidades reglamentarias que habían ocurrido y que, con muchísima tristeza, no se pudo obtener (justicia) en el Perú y se tuvo que buscar la justicia internacional. Hay que ser justos, dentro de nuestro país, con nuestros propios funcionarios o jueces, eso no ocurrió", contó.

Alianza Lima y el 'descenso' en 2020

El 2020 fue un año terrible para Alianza Lima. Al finalizar la Liga 1, quedaron en el puesto 18 con 25 puntos, por lo que debieron descender. No obstante, los íntimos acudieron al TAS para buscar la reducción de puntos a Carlos Stein.

En marzo de 2021, con el campeonato ya comenzado, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de los blanquiazules: aceptaron su reclamo, le restaron 2 puntos a Carlos Stein en la tabla del acumulado de la Liga 1 2020 y también obligó a la FPF a abonar un monto de 3.000 francos suizos (11.955,03 soles) al conjunto de La Victoria. De esta manera, el equipo de Lambayeque se ubicó a la posición 18 y bajó a segunda división, mientras que Alianza Lima se mantuvo en primera.

"La primera sensación que tenemos es la plena satisfacción porque hemos cumplido con nuestra obligación que tiene Alianza Lima de ser el líder en el fútbol peruano, que cumple las normas y los reglamentos, ese fue nuestro primer objetivo", fueron las palabras de Ordóñez luego de conocer la sentencia del TAS.