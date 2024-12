El defensor de la selección peruana, Aldo Corzo, ha compartido su perspectiva sobre el actual momento del equipo nacional y las expectativas para su club, Universitario, en la próxima temporada. Con la Bicolor en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el defensor de 35 años enfatizó en la necesidad de que los jóvenes asuman un papel más protagónico.

En una reciente entrevista para 'La Fe de Cuto', Corzo destacó que su generación tuvo la oportunidad de participar en un Mundial (Rusia 2018) y también en un repechaje, lo que hace aún más urgente que los nuevos talentos se hagan notar para volver a esas épocas donde la Bicolor tenía más relevancia en las clasificatorias.

Aldo Corzo se refirió a los jugadores jóvenes en medio del mal momento de la selección peruana

En la actualidad, la selección peruana enfrenta un momento crítico en las Eliminatorias 2026, donde ocupa la última posición con 7 puntos y con la necesidad urgente de obtener resultados positivos para poder acceder a la próxima Copa del Mundo a falta de 6 jornadas para el fun del proceso clasificatorio. Aldo Corzo, uno de los referentes del equipo, ha manifestado que es fundamental que los jóvenes jugadores asuman mayor responsabilidad.

"Somos una generación que nos ha ido bien. Fuimos a un mundial y a un repechaje. Ya estamos grandes, quieras o no, los años no pasan por las puras. Uno va perdiendo velocidad y fuerza, uno se cuida para estar bien, pero a veces ya no te alcanza. El tema es que los jóvenes tienen que salir. Está bien que no haya trabajo, pero los jóvenes tienen que buscársela, tiene que hacer algo más. Yo me acuerdo que cuando era jóven, Advíncula, Yotún, André y los que empezamos de abajo nos matamos por estar en la selección porque quería estar ahí, porque es tu país", sostuvo.

El exfutbolista de Alianza Lima precisó que los jóvenes deberían trabajar más para poder llegar a la selección mayor. "Yo no coincido con ciertas cosas. Para mí, los chicos tienen que trabajar más, tienen que dar algo más para estar. Nosotros vamos a pelear, vamos a dar la cara hasta donde podamos, pero ¿y luego? Lo digo para bien porque todos hemos sido jóvenes y yo quiero que a la selección le vaya bien siempre. Yo sé que a mí me queda poco o quizás ya jugué mi último partido, solo Dios sabe", acotó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente encuentro de la selección peruana será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido está programado para el 20 de marzo en un horario aún por confirmar.