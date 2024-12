Joao Grimaldo vive un momento complicado en su carrera profesional. El extremo de 21 años solo ha jugado 10 partidos en cuatro meses en Partizan Belgrado y tiene grandes posibilidades de dejar el club. En la selección peruana, el exjugador de Sporting Cristal tampoco ha sido considerado por Jorge Fossati, quien de las últimas 3 fechas dobles de Eliminatorias lo ha convocado una vez y solo lo ha hecho jugar un partido. En medio de este duro momento, quien salió a mostrarle su respaldo fue Julio César Uribe.

El popular 'Diamante', quien el pasado 11 de diciembre fue anunciado en el cargo de Asesor y Vocero Institucional del Sporting Cristal, brindó una entrevista al programa streaming 'Futboleros 2.0' y aseguró que Grimaldo atraviesa un fuerte golpe emocional tras no ser tomado en cuenta por Jorge Fossati en la selección peruana, pese a las cualiades que posee para generar peligro en el área rival.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Grimaldo sobre su presente en la selección peruana?

El exfutbolista de la selección peruana instó a mostrarle todo el apoyo y tranquilidad al extremo izquierdo, pues es un futbolista que tiene una gran proyección y en algún momento se consolidará.

"Es un momento de desánimo que no debe formar parte de lo que significa ya estando en la selección peruana, porque él puede sentir que merece ser titular, y no ser tenido en cuenta, ahí hay un golpe en el tema emocional. Hay que entenderlo, porque si un jugador sabe que tenemos problemas para hacer gol, que necesitamos habilidad, velocidad y verticalidad para tratar de acercarse al gol, algo que él tiene, entonces, que no te tengan en cuenta, hay un impacto emocional. Más que señalarlo y atacarlo, hay que darle la tranquilidad y reiterar que es un futbolista capaz y de gran proyección que se va a consolidar", sostuvo.

Además, Uribe precisó que en medio de todo este presente, la reacción que pudo haber tenido Grimaldo es comprensible. Incluso, señaló que esa rebeldía ha podido incomodar al comando técnico de Jorge Fossati. El exentrenador nacional reafirmó que el extremo es una de las mayores promesas que han salido en la historia reciente del balompié nacional y que se le debe dar toda la confianza.

"Cuando no se siente tomado en cuenta, es obvio que hay una reacción que por juventud puede incomodar al comando técnico. (...) No tengo ninguna duda que sí (sobre si es la promesa más importante del fútbol peruano). Grimaldo tiene 21 años y es una de las grandes promesas. Hay que saberlo llevar y orientar en función de los afectos, porque los jugadores piensan y sienten, no son celulares. Hay que darle toda la confianza. Él necesita tener los afectos regulados", agregó.

¿Cuántos partidos ha jugado Joao Grimaldo en la selección peruana?

Desde su debut en septiembre del 2023 en las Eliminatorias, Joao Grimaldo ha disputado 8 partidos con la Bicolor, incluyendo encuentros amistosos, la Copa América y el proceso clasificatorio. De este total, ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

¿En qué equipos ha jugado Joao Grimaldo?

Por ahora, el extremo de la selección peruana solo ha jugado en 2 equipos. Grimaldo debutó en Sporting Cristal en el 2020 y este año fichó por el Partizan Belgrado.