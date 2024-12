El futuro de Joao Grimaldo en el Partizan de Belgrado se encuentra en una encrucijada. El técnico interino, Marko Jovanović, ha sido claro y contundente al evaluar el rendimiento del joven delantero peruano, quien ha tenido escasas oportunidades en el equipo. Con solo 10 partidos disputados en los últimos cuatro meses, la posibilidad de un préstamo se vuelve cada vez más real.

Desde su llegada al Partizan a finales de julio de 2024, Grimaldo no ha logrado consolidarse en el equipo. A pesar de un inicio prometedor, en el que jugó 6 partidos de manera consecutiva, su situación ha cambiado drásticamente. Actualmente, el jugador no aparece en las convocatorias para los encuentros de la Superliga de Serbia, lo que ha generado preocupación sobre su futuro en el club.

¿Qué dijo el técnico interino Marko Jovanović sobre Grimaldo?

En una reciente conferencia de prensa, Jovanović fue consultado sobre el estado de Grimaldo y no dudó en expresar su opinión. "No es que no esté en ritmo competitivo, pero no está en proceso de formación. Por el momento no está para ser utilizado", afirmó, dejando claro que el bajo rendimiento del jugador es la razón de su ausencia en el equipo.

Esta declaración resalta la delicada situación que enfrenta el exjugador de Sporting Cristal, quien no ha tenido minutos desde finales de noviembre, cuando ingresó en el minuto 82 en un partido contra Napredak.

Posible salida de Grimaldo de Partizán y el interés de Sporting Cristal

La situación de Grimaldo es crítica y se especula que podría ser cedido o vendido en el próximo mercado de pases. La decisión final dependerá del nuevo entrenador que asumirá el cargo en 2025. Mientras tanto, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, no descartó la posibilidad de un regreso del jugador a su antiguo club.

"Nunca voy a descartar, porque estoy seguro de que él estaría encantado de estar con nosotros. Yo no he escuchado nada, no hemos hablado de él, pero estaría feliz porque un jugador con esas características y esa calidad le haría bien a cualquiera, sobre todo a nosotros (Cristal)", comentó Zevallos a una entrevista para Depor.

¿Cómo le ha ido a Joao Grimaldo en Partizan hasta el momento?

Desde su llegada al Partizan, Grimaldo ha disputado un total de 9 partidos: 5 en la Superliga de Serbia, 2 en la Europa League y 2 en la Conference League. Hasta el momento, el futbolista de 21 años ha podido anotar goles ni proporcionar asistencias. En los últimos dos meses, su participación se ha limitado a cerca de 10 minutos de acción, lo que pone de manifiesto la falta de oportunidades que ha enfrentado en el club serbio.