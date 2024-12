El 'Cholo' Sotil y José Velásquez fueron compañeros en el Mundial 1978. Foto: composición de LR/captura de Best Cable/GolandGol

Hugo 'Cholo' Sotil, una de las figuras más emblemáticas del fútbol peruano, ha dado una contundente respuesta a las recientes declaraciones de José 'Patrón' Velásquez, quien hace algunas semanas insinuó que la selección peruana se 'echó' en el Mundial de 1978. Al recordar momentos clave de aquel polémico torneo, el exjugador del Barcelona no dudó en calificar la opinión de Velásquez como una visión personal y sesgada.

El partido que dejó a Perú fuera del Mundial de Argentina es un evento que aún genera controversia y preguntas sin respuesta. Sotil aseguró que la actitud de Velásquez ha sido constante a lo largo de los años y destacó que siempre ha tenido un carácter fuerte y polémico.

¿Qué dijo Hugo Sotil sobre las acusaciones de José Velásquez?

Al recordar la convivencia entre los seleccionados peruanos y el DT Marcos Calderón, el 'Cholo' recordó el carácter conflictivo del 'Patrón', quien más de una vez ha criticado públicamente a su antiguo entrenador. Por su parte, negó que alguna vez hubiera 'chocado' con él.

"Él (Velásquez) era un loco. Es que José siempre ha sido así, yo lo conozco desde antes de ir a la gira de los 5 continentes. A ver, escúchalo que hable bien de otro entrenador. Siempre ha tenido su carácter, pero yo nunca me he peleado con nadie", sostuvo Sotil.

Pese a todo, el exdelantero no dejó de reconocer la calidad de su otrora compañero. "Tenía talla, era recuperador, hacía goles. Tenía todo", fueron los elogios del mundialista en México 70 y Argentina 78.

¿A quién acusó José Velásquez de 'venderse' ante Argentina en 1978?

En el documental 'Argentina 78', realizado por la plataforma Disney Plus, Velásquez fue entrevistado para dar su apreciación acerca de la polémica derrota de la Bicolor ante la Albiceleste por 6-0, resultado que necesitaba el conjunto local para clasificar a la final.

El exmediocampista no mencionó nombres, pero dejó entrever que el portero Ramón Quiroga habría sido uno de los que se 'vendieron' en aquel encuentro. "Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero", manifestó el exvolante central.

Hugo Sotil no jugó ante Argentina en 1978

Entre los convocados que no tomaron parte de aquel fatídico partido contra Argentina no estaba Hugo Sotil, quien no se encontraba 100% apto para ese momento del torneo, por lo cual quedó al margen.

Aquella vez, Perú alineó de la siguiente forma: Horacio Quiroga en el arco; Jaime Duarte, Rodulfo Manzo y Héctor Chumpitaz en defensa; José Velásquez, César Cueto y Alfredo Quesada en el mediocampo y Juan José Muñante, Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas y Roberto Rojas en la delantera. El único cambio fue el ingreso de Raúl Gorriti por Velásquez a los 51 minutos.