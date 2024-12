El pasado viernes 29 de noviembre, el ‘Loco’ Vargas y el ‘Cóndor’ Mendoza protagonizaron un fuerte cruce en un partido de exhibición por la fecha 4 de la Copa Leyendas. En una jugada en la que ambos fueron a disputar el balón, el exfutbolista de Universitario le metió una cachetada a Mendoza, quien reaccionó sorprendido por la acción. En la última edición del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán, André Carrillo y Roberto Guizazola se refirieron al tema.

Todo inició cuando André Carrillo, quien estaba siendo entrevistado nuevamente por la ‘Foquita’ y el popular ‘Cucurucho’ para el mencionado programa, trajo a colación la acción de Juan Manuel Vargas y aseguró que no le gustó cuando vio ese video. Tras ello, el exjugador del Schalke 04 señaló que le parece una falta de respeto que su antiguo compañero de la selección peruana haya actuado de esa forma.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre el ‘Loco’ Vargas?

Farfán cuestionó la actitud de Vargas y contó que el ‘Loco’ le ha escrito en algunas ocasiones, pero que ha optado por no contestarle. "Él me ha escrito, pero yo no le respondo. Me parece una falta de respeto, se raya por las huev**", dijo en un comienzo.

Luego, la ‘Foquita’ señaló, con un tono sarcástico, cómo suele ser el ‘Cóndor’ Mendoza en este tipo de casos. "Sabemos cómo es el ‘Negro’ Mendoza, es flojo para los golpes. Se ha agachado y lo amaga. Andrés yo te quiero, pero no puedes meter ese amague", agregó.

Luego, el cinco veces campeón con Alianza Lima pidió que Vargas se pueda disculpar; sin embargo, Guizasola aseguró que el ‘Loco’ ya lo había hecho.

"Respeta, hermano, si van a jugar una pichanga, o cree que están jugando a plata. Loco’, relájate, y sabes qué, un caballero sabe lo que hace, (así que) pide disculpas", finalizó el exLokomotiv Moscú.

Así fue el tenso cruce entre el ‘Loco’ Vargas y ‘Cóndor’ Mendoza

En el minuto 7 del partido entre la 'U' y Sporting Cristal en el Polideportivo Limatambo de San Borja, el 'Cóndor' golpeó a Vargas con el brazo en el rostro al disputar un balón. El exjugador crema recibió un codazo, lo que provocó la reacción violenta.

'Loco' Vargas se disculpa tras agresión al 'Cóndor' Mendoza

El exFiorentina sostuvo que lo ocurrido no deja una buena imagen para los niños y demás seguidores y se disculpó por su reacción. Vargas aclaró que todo está bien y no tiene problemas con Mendoza.

"Lo que pasó el fin de semana, viernes pasado, pasó una anécdota que no es bonita. No es una buena imagen porque hay niños, mamás, parejas, hay familias; pero es parte de. Los que hemos jugado fútbol sabemos cómo es el tema. Hubo un tema con Andrés, hemos sido a compañeros de selección, todo queda ahí. Pido disculpas a la gente que va. Yo con André hablé somos amigos, compañeros, pero todo queda ahí", dijo en el programa de YouTube 'Playzon Sports'.

"Después ya vienen los que quieren alargar, que quieren hacer show, y a eso yo no me presto. En su momento lo dije, no es bueno porque lamentablemente somos excompañeros, pero a veces se le 'sale la cadena' a uno. Todo queda en la normalidad, no tengo problemas con nadie, y todo perfecto", acotó.