Ramón Quiroga debutó en la selección peruana en 1977. Foto: composición LR/captura de Disney Plus

Ramón Quiroga debutó en la selección peruana en 1977. Foto: composición LR/captura de Disney Plus

Hace unos días, la plataforma streaming Disney Plus publicó un documental titulado 'Argentina 78', una producción audiovisual que relata la histórica campaña de la selección argentina tras conquistar su primer Mundial. Una de las jugadas polémicas en esa edición de la Copa del Mundo fue lo ocurrido en las semifinales ante la selección peruana. Debido a los resultados de Brasil y Polonia, el equipo comandado por César Luis Menotti necesitaba ganar por más de cuatro goles y finalmente terminó goleando 6-0, algo que generó varios cuestionamientos al plantel de la Blanquirroja por un posible amaño.

El documental recoge varios testimonios, entre ellos las declaraciones de José Velásquez, Ramón Quiroga y Germán Leguía. En una parte del material audiovisual, el 'Patrón' aseguró que hubo irregularidades y contó que 6 futbolistas peruanos recibieron dinero. Asimismo, responsabilizó al Quiroga por todos los goles que recibió la Bicolor. Esto generó la respuesta del portero en el mismo documental.

Ramón Quiroga se defiende tras acusación de José Velásquez de venderse

Quiroga explicó cómo se originó uno de los tantos a modo de justificación y negó que se haya vendido. Además, sostuvo que el 'Patrón' Velásquez suele hablar de más.

"Era un arquero regular y seguro, no era de 10 puntos, pero era de 7 en todos los partidos. El de Tarantini es un gol que reacciono tarde porque cuando veo la pelota, pensé que la iba a sacar un jugador de Perú. Sin embargo, la pelota pasa y cabecea de 'palomita' Tarantini. Como arquero, ese día no me comí ninguno (de los goles). Conociéndolo a José (Velásquez), si tú le pones un micro, habla. Le diría a él, que piense antes de decir las cosas, ya que a veces vomitas cosas malas", declaró el exguardameta.

PUEDES VER: Alejandro Hohberg deja Sporting Cristal y se convertirá en nuevo jugador de otro club grande de la Liga 1

José Velásquez aseguró que 6 jugadores de Perú se vendieron ante Argentina en en el Mundial 1978

El exjugador de Alianza Lima apuntó principalmente al arquero Ramón Quiroga por la goleada y detalló uno de los polémicos goles en los que el portero nacional ni se inmutó.

"Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros. Eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido. Algo que tenía, simplemente, agacharse y agarrar el balón. Él se quedó inmóvil, no se movió para nada", dijo.

"A los 10 minutos del segundo tiempo, Marcos Calderón me saca para que ingrese Gorriti. Jamás, ni en la selección y en mi equipo, me habían sacado. Primera vez que hace el cambio, me pareció muy raro. Ya está de por medio la 'vendimia', lamentablemente", acotó.