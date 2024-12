Joao Grimaldo irrumpió en el fútbol peruano en el 2020 y no demoró mucho tiempo en consolidarse como titular en Sporting Cristal. El habilidoso extremo cautivo a los aficionados con sus grandes actuaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Si bien no tuvo tanta participación con la selección peruana, a sus 21 años logró dar el salto al balompié de Serbia.

Sin embargo, al veloz atacante le está costando adaptarse a su nuevo equipo. El exfutbolista rimense solo alternó en algunos compromisos y, en la reciente derrota del Partizán por la sexta jornada de la Superliga, el entrenador no le brindó minutos.

¿Joao Grimaldo regresa a Sporting Cristal?

En medio de este panorama, desde diversos sectores se empezó a discutir sobre un posible regreso de Joao Grimaldo a Sporting Cristal. Al ser consultado sobre esta situación, Gustavo Zevallos, director deportivo de los bajopontinos, remarcó que al atacante le encantaría retornar a la institución; no obstante, dejó en claro que no se encuentra al tanto de esta opción.

"No lo había escuchado (la opción de su regreso). Nunca voy a descartar, porque estoy seguro de que él estaría encantado de estar con nosotros. Yo no he escuchado nada, no hemos hablado de él, pero estaría feliz porque un jugador con esas características y esa calidad le haría bien a cualquiera, sobre todo a nosotros", manifestó el directivo en diálogo con RPP Deportes.

Joao Grimaldo y su mal momento en Bélgica

Desde su arribo en julio del 2024, Joao Grimaldo solo pudo disputar 10 cotejos (ninguno de titular). En los 289 minutos que participó no logró anotar ni brindar asistencias. Este mal presente también se ve reflejado en la selección peruana: el entrenador Jorge Fossati no lo volvió a convocar luego de la goleada sufrida ante Brasil por Eliminatorias.

Joao Grimaldo es internacional con la selección peruana. Foto: FPF

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

Según Transfermarkt, portal internacional especializado en base de datos, Grimaldo posee una cotización de 1.50 millones de euros.

Edad de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo, futbolista surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal, nació el 20 de febrero de 2003; es decir, actualmente tiene 21 años. El joven atacante es considerado una promesa del balompié nacional.

¿En qué equipos jugó Joao Grimaldo?

El extremo de la selección peruana debutó en Sporting Cristal en 2020 y este año arribó al Partizán de Serbia.