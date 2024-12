Sporting Cristal no ha gana un título nacional desde el 2020. Foto: composición GLR.

Sporting Cristal quedó en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Ante ello, el cuadro celeste busca reforzarse a todo nivel. Por ello, los cerveceros acaban de anunciar a Gustavo Zevallos como director deportivo para la próxima temporada.

"El club Sporting Cristal comunica a sus hinchas y a la opinión pública en general el nombramiento de Gustavo Zevallos, quien regresa a nuestra institución para asumir el cargo de Director Deportivo. Con una extensa trayectoria en el mundo del fútbol, Gustavo comenzó su carrera como futbolista y, desde hace más de 25 años, ha ocupado diversos cargos como Gerente Deportivo en varias instituciones", escribió esta escuadra en sus redes sociales.

"A lo largo de su carrera, fue responsable de la gerencia deportiva de la Selección Nacional, de varios clubes del país y de nuestra institución entre 2009 y 2013, período en el que desempeñó un papel fundamental en la consecución del título de 2012. Gustavo será presentado oficialmente el próximo martes 10 de diciembre, con motivo del inicio de la pretemporada", agregó el club del Rímac.

¿Quiénes son los 6 extranjeros de Cristal para la Liga 1 2025?

Según la información proporcionada por el periodista Rodrigo Morales de DSports, Sporting Cristal ha definido a los 6 futbolistas extranjeros que formarán parte de su plantel para la próxima temporada. Entre ellos destaca 'Caute', quien se coronó como el máximo goleador de la Liga 1 en el año 2024, anotando un total de 35 goles en 28 partidos disputados.

En la temporada 2025, Sporting Cristal contará con 6 extranjeros en su plantel. Martín Cauteruccio confirmará su renovación la próxima semana. Santiago González permanecerá en el equipo, a menos que llegue una oferta irresistible desde cualquier perspectiva. También se encuentra Franco Romero en el equipo. La adquisición de Cazonatti ya ha sido anunciada. El anuncio del quinto extranjero se realizará esta semana o la siguiente, se trata de Misael Sosa. Asimismo, la llegada de Misael Sosa se oficializará la próxima semana o a más tardar la siguiente. Además, se mencionó a Pasquini como parte de las novedades en el equipo. En resumen, el único refuerzo extranjero confirmado será Misael Sosa, cuyo anuncio se espera para la semana siguiente.

Martín Cauteruccio (contrato hasta 2025)

Misael Sosa (próximo a oficializarse)

Gustavo Cazonatti (renovación hasta 2027)

Franco Romero (contrato hasta 2026)

Nicolás Pasquini (se le ofrecerá contrato de renovación)

Santiago González (contrato hasta 2026)

Joel Raffo revela que quiere llegar a la final de la Libertadores con Cristal

En una conversación con el periodista Eddie Fleischman en el programa de YouTube 'Full deporte', Joel Raffo aclaró que no forma parte de la controvertida directiva de la Federación Peruana de Fútbol, donde el presidente, Agustín Lozano, está siendo investigado por presuntamente liderar la organización criminal Los Galácticos. Además, expresó su pasión por Sporting Cristal y su anhelo más grande: ver al equipo nuevamente en una final de la Copa Libertadores.

"Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más. Pero siempre desde el club tratando de mejorar. ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal. Sí, soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la selección peruana. Además, a largo plazo, como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores", señaló.