Fernando Batista sigue sin poder 'revivir' a la Vinotinto. Venezuela ha tocado fondo en las Eliminatorias 2026: una racha de ocho partidos sin victorias ha llevado al equipo del Bocha al octavo puesto de la tabla, algo que parecía impensado a principios del torneo. Sin embargo, todo este problema tiene una raíz que involucra al director técnico, según el periodista Luis Carrillo.

Es cierto que quedan algunas fechas por disputar. No obstante, si Fernando Batista quiere enderezar a la Vinotinto, tendrá que solucionar varios problemas en el armado del equipo. La República Deportes conversó con Luis Carrillo, periodista de La Mega y Notivinotinto.

¿Por qué Fernando Batista está pasando un mal momento con la Vinotinto?

-¿Qué balance te deja esta fecha doble para la Vinotinto?

-Un balance completamente negativo, más allá de haber sumado de local y jugar bien con Brasil. No se pudo repetir ese juego contra Chile. Queda todo mal después del partido, porque quedamos fuera de zona de clasificación. Veo una selección nacional que tiene muchísimas cosas por mejorar. Se dieron esas falencias defensivas que, en los demás partidos, no eran tan evidentes. Creo que Venezuela tiene mucho que mejorar al momento de hacer la presión, en el parado defensivo y a la hora de tapar los espacios por los costados. Queda pendiente la elaboración de juego, porque sufrió mucho en esto. Los jugadores peligrosos, como Savarino y Rondón, quedaban muy aislados y hasta tres jugadores de Chile los marcaban. Gareca le ganó la partida a Batista.

-¿Cómo calificar el trabajo de Fernando Batista?

-No ha cumplido con las expectativas...

-Venezuela tuvo ocasiones para ganarle a Chile, pero dejó varios espacios en defensa. ¿Eso es culpa de Batista?

-Sí, desde hace varios partidos se ve esa falencia. Venezuela no pudo defender el resultado. Pasaron muy pocos minutos para ver la respuesta de Chile, que encadena muchos pases consecutivos para llegar a la anotación. Venezuela no realizó una presión ordenada. El marcaje fue malo. Creo que la Vinotinto pudo cortar en varios momentos esa jugada en la que Chile se sintió con muy cómodo con el balón en los pies. Lo rotó del medio hacia la derecha y del medio hacia la izquierda. Se necesita de un mejor parado defensivo por los costados. También falta el apoyo y el orden del sector medular para que haya equilibrio a nivel defensivo. Este problema sería responsabilidad de Batista.

¿Qué debe corregir Fernando Batista para seguir soñando en Eliminatorias?

-Está pasando que, cuando el partido se le complica a la Vinotinto, ya no tiene variantes...

-Sí, de hecho, antes era todo lo contrario, porque empezábamos mal los partidos y en el segundo tiempo se corregían esas falencias, pero, ahora, ya no vemos eso. Parece ser todo lo contrario. Pasó también en el partido contra Paraguay, en el que estábamos ganando, pero hay un cambio táctico en el segundo tiempo que los pone a jugar y nos pasan por encima. Chile estuvo más cerca del quinto gol que Venezuela del tercero. Entonces, podemos decir que no se ve un plan B o C que le pueda servir a la selección de cara a los últimos minutos del partido.

-¿La falta de jerarquía le está jugando una mala pasada a la Vinotinto?

-Sí, sin duda, creo que falta jerarquía. En la selección tenemos jugadores buenos, aunque algunos no tienen tanta experiencia. Hablar de jerarquía es hablar de algo más allá de saber afrontar este tipo de compromiso. Aramburú estuvo apresurado en la marca. Quiso anticipar, pero no estaba cómodo y fue amonestado. Salomón Rondón estaba solo y Tomás Rincón ya no da para tanto. Son dos de los mejores jugadores de la selección, pero hoy no están en su mejor momento.

¿Fernando Batista debe renunciar a la Vinotinto?

-En caso de que Venezuela no clasifique al Mundial, ¿Batista ha hecho méritos para quedarse?

-Buena pregunta. La meritocracia está en discusión, pero creo que no se debe bajar del barco en la recta final de Eliminatorias. Sería dar una patada de ahogado buscar otro técnico en estos momentos. Ha tratado de hacer su trabajo, pero no se ha visto en el campo. Se han visto destellos contra Brasil y Argentina. Ha mostrado buen nivel de juego, pero de nada sirve si en condición de local o visitante no ganas los juegos contra rivales directos. Puede pelearle a cualquier equipo, pero no lo ha demostrado.

-Aún faltan algunos partidos, pero, en estos momentos, ¿Venezuela tiene con qué dar vuelta a esta situación?

-Sí. Darle vuelta es ir por la zona de repechaje. Tenemos seis puntos en juego en casa contra rivales directos, pero, después del partido con Chile, ¿qué te dice a ti que le puedes ganar a Bolivia y Perú? No es fácil lo que se le viene a Venezuela. No tenemos asegurados esos seis puntos. No hay nada seguro con esta selección en estos momentos. Es una incertidumbre total lo que pasa con la Vinotinto. Ya mucha gente perdió la esperanza. A nivel de juego ha sido bastante lamentable.