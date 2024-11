Jon Aramburu se arrepiente por arrojar camiseta de la Vinotinto: "Seguiré dando mi vida por nuestro país"

La falta de victorias para la Vinotinto en las Eliminatorias 2026 ha generado críticas hacia el equipo dirigido por Fernando Batista, que finaliza la fecha FIFA de noviembre en la octava posición de la tabla. Aunque Venezuela tuvo un inicio prometedor en las primeras jornadas del torneo continental, no logró mantener ese rendimiento positivo, algo que quedó evidenciado en sus más recientes partidos.

Tras la derrota ante Chile por 4-2, Jon Aramburu también estuvo en el centro de los cuestionamientos luego de arrojar la camiseta de su selección al ser sustituido en el minuto 70. En un esfuerzo por apaciguar la situación, Aramburu utilizó sus redes sociales para disculparse por su conducta y destacar el valor simbólico que representa jugar por su nación.

¿Qué dijo el futbolista tras arrojar camiseta de la Vinotinto en derrota frente a Chile?

Este jueves 21 de noviembre, el jugador de la Real Sociedad de la liga española, Jon Aramburu, utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a toda la afición venezolana y al público en general que "se haya sentido ofendido" por su acción de lanzar la camiseta de Venezuela al ras del Estadio Nacional de Santiago.

Jon Aramburu pidió disculpas tras lanzar la camiseta de Venezuela. Foto: Jon Aramburu/Instagram

"La rabia, la decepción por el resultado y la frustración por no haber podido dar más, me llevó a cometer un error del que ya he aprendido y me arrepiento. Vestir la camiseta de la Vinotinto es lo más grande y sagrado para mí, y mi gesto tras el cambio se debió únicamente a un enojo grande conmigo mismo. Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido. Seguiré dando mi vida por nuestro país hasta el último minuto del último partido", indicó el defensor venezolano.

Jon Aramburu se perderá el siguiente juego de la Vinotinto por Eliminatorias 2026

En el juego contra Chile, el joven defensor recibió una tarjeta amarilla por una entrada fuerte sobre el chileno Arturo Vidal en el minuto 42, justo cuando este intentaba iniciar una jugada desde atrás.

Por esa razón, Aramburu no podrá estar presente en el siguiente encuentro de Venezuela, que será frente a Ecuador en marzo del 2025. La acumulación de tarjetas amarillas lo deja fuera del habitual convocado por Fernando Batista.

El camino hacia el Mundial: una lucha cuesta arriba

Con 12 puntos en 12 encuentros, Venezuela necesita optimizar cada partido restante. A continuación, un resumen de los próximos encuentros de Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2026:

marzo 2025 Ecuador vs. Venezuela (Quito)

Venezuela vs. Perú (local) junio 2025 Venezuela vs. Bolivia (local)

Uruguay vs. Venezuela (Montevideo) septiembre 2025 Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

Venezuela vs. Colombia (local)

Resumen

El incidente de Jon Aramburu ha puesto de relieve la importancia de la responsabilidad que tienen los jugadores al representar a su país. La afición espera no solo buenos resultados, sino también un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo. La disculpa del defensor es un primer paso, pero el verdadero desafío será demostrar su compromiso en los próximos encuentros.