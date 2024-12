Universitario viene reforzándose de la mejor manera para la temporada 2025. El bicampeón de la Liga 1 quiere contar con el mejor plantel para repetir la hazaña en el fútbol nacional y hacer un notable papel de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores. Uno de los fichajes más celebrados por la hinchada merengue es Jairo Vélez procedente de la Universidad César Vallejo.

El volante fue uno de los futbolistas con mejor nivel en la pasada campaña y varios equipos tocaron su puerta para contar con él. A propósito, uno de los clubes que lo buscó fue Alianza Lima; sin embargo, Vélez se decantó por llegar a Universitario de Deportes. ¿Cuál es el motivo?

¿Por qué Jairo Vélez no llegó a Alianza Lima y prefirió fichar por Universitario?

En conversación con GolPeru, Jairo Vélez reveló qué pasó con su posible llegada a Alianza Lima. El ecuatoriano contó que el conjunto blanquiazul habló con su representante, pero no conversaron directamente con él. Además, reconoció que él quería ser jugador de Universitario.

"No sé si mi representante habló con ellos. Por ahí algo así me dijo, que estuvieron. Personalmente a mí no me llamaron. Tal vez con mi representante hablaron. Yo la verdad que ya estaba por la 'U' esperando que se dé todo", dijo.

En esa misma línea, añadió la importancia de jugar en un equipo representativo como la 'U'. Vélez comentó que es la primera vez que vestirá los colores de un equipo grande de un país y prometió disfrutar cada compromiso.

"Son partidos emocionantes. En mi carrera profesional, quizás es la primera vez que paso por un equipo grande. Yo sé que es todo totalmente distinto. Una cosa es verlo de lejos y otra cosa es vivirlo. Voy a tratar de disfrutar y hacer disfrutar a otros con mi fútbol", acotó.

Jairo Vélez obtuvo su DNI peruano

A fines de septiembre, a través de sus redes sociales, César Vallejo oficializó la naturalización de Jairo Vélez en una ceremonia realizada en la Ciudad de la Eterna Primavera. "¡Es oficial! Nuestro poeta Jairo Vélez el día de hoy recibió su nueva nacionalidad. Felices por ti, Jairo", se lee en el post.

De esta manera, el mediocampista ofensivo podría jugar con la selección peruana a partir de mayo de 2025, conforme con Gustavo Peralta, ya que cumplirá con el requisito que exige la FIFA para jugar con un combinado nacional ajeno al país de nacimiento: residir ininterrumpidamente por 5 años en la nación del cual deseas representar los colores de su camiseta.

¿En qué equipos ha jugado Jairo Vélez?

El futbolista poeta ha paseado su fútbol en Ecuador, Argentina, México y Perú.