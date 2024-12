La confirmación oficial de Néstor Gorosito como nuevo técnico de Alianza Lima es solo cuestión de días. El entrenador argentino será el encargado de tomar las riendas del equipo íntimo para la temporada 2025 para conquistar el título nacional tras dos años de sequía. Según contó el estratega de 60 años en una entrevista reciente para ESPN, ha recibido el sólido respaldo de Franco Navarro, director deportivo del equipo íntimo, tras las críticas luego de conocerse que será el nuevo DT del conjunto blanquiazul.

De hecho, el trabajo del popular 'Pipo', junto a su comando técnico, ya habría comenzado desde hace algunos días. De acuerdo al exjugador Mauro Cantoro, ha conversado con el asistente de Gorosito Jorge Borelli a través de una llamada extensa y le contó que han visto la mayoría de partidos de Alianza Lima en la última temporada.

Mauro Cantoro contó que comando técnico de Néstor Gorosito han visto los partidos de Alianza Lima

En la última edición del programa 'Denganche', el exfutbolista de Universitario narró ello y precisó que Borelli, junto a sus compañeros, también vieron el cotejo de los íntimos ante Cusco FC, encuentro que sentenció a Alianza Lima sin poder ganar el Clausura y tampoco poder pelear por el título nacional.

"Han visto todos los partidos, el de Cusco FC también, eso me lo dijo Jorge Borelli, el ayudante de Néstor Gorosito. Hablé con él como 20 minutos o media hora por teléfono el otro día en mi casa", manifestó.

"Me dijo que a Gorosito le interesa, le gusta, que está ilusionado, que conoce y que han visto todos los partido. Me dijeron que jugaron así y así, que los agarraron mal parado en dos oportunidades, todo me contó Borelli (...) Eso habla bien porque hablaron tantas cosas, a veces uno se lleva por cosas sin saber todo", agregó.

¿Quiénes forman parte del comando técnico de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Néstor Gorosito tendrá a dos asistentes principales. El primero es Jorge Borelli, un exfutbolista de 60 años. Su otro hombre de confianza será Gustavo Zapata, proveniente de Gimnasia, donde también se desempeñó como asistente de campo.

En cuanto a los preparadores físicos, contará con dos expertos: Sebastián Somoza, ex Colón de Santa Fe, y Cristian Centragolo, quien también tiene experiencia en el mismo club 'Sabalero'. Para la preparación de arqueros, Gorosito contará con Marcelo Villasanti, quien ha trabajado con él en once clubes. Además, habrá un analista de video en su equipo.