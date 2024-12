Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se pronunció tras fallar un penalti en un momento crucial del partido contra el Athletic Club por la fecha 16 de LaLiga EA Sports. El jugador francés, que llegó al club con grandes expectativas, enfrenta un periodo complicado en su carrera al no poder resaltar en la zona delantera del equipo. El error ante los Rojiblancos se suma a su reciente fallo en Anfield, donde también falló un penalti ante el Liverpool.

A través de sus redes sociales, Mbappé compartió sus sentimientos tras el partido y reconoció la importancia de cada detalle en el resultado del juego. El entrenador Carlo Ancelotti, por su parte, lo respaldó y aseguró que el fútbol tiene altibajos, por lo que es fundamental darle tiempo para adaptarse a la presión del club. A pesar de la tristeza del atacante francés, el técnico confía en su capacidad para superar este momento.

Kylian Mbappé y su mensaje en redes sociales tras el Real Madrid vs Athletic Club

En su mensaje de Instagram, Mbappé asumió la responsabilidad, pero aseguró que este momento difícil en su carrera profesional es un buen momento para demostrar quién realmente es.

"Mal resultado. Un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta. Asumo toda la responsabilidad por ello. Un momento difícil, pero es el mejor momento para cambiar la situación y demostrar quién soy", escribió.

Un momento decisivo para Kylian Mbappé

El penalti fallado por Mbappé en San Mamés fue un golpe duro para el jugador y para el equipo. En un encuentro donde cada acción cuenta, el delantero no pudo concretar la oportunidad que podría haber cambiado el rumbo del partido. Desde su arribo al Real Madrid, el atacante de la selección francesa registra 8 goles y una asistencia en 14 partidos.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé?

Tras el encuentro, Ancelotti se mostró comprensivo con la situación de Mbappé. "No he hablado con él. Ha sido una partido luchado y competido. Cuando empatamos el juego pensamos en tener el control, pero pequeños detalles nos han penalizado esta noche. Hemos fallado el penal, pero yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca y otras veces no. Obviamente está triste y decepcionado, pero hay que seguir", declaró en rueda de prensa.

"Seguramente no está en su mejor nivel pero hay que darle tiempo para adaptarse. Ya ha marcado goles, lo puede hacer mejor. Obviamente está trabajando para hacerlo mejor. (…) Seguimos en la pelea, en la lucha, podíamos sacar un resultado mejor pero estamos ahí. Tenemos que pensar en lo que viene pronto. Los que tiran penaltis son tres: Bellingham, Vinicius y Mbappé", agregó.